Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Андорра - Польша
Андорра - Польша: обзор матча 12 ноября 2021
Андорра
12.11.2021, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 9 тур
1 : 4
Завершен
Польша
45'
М. Валес
5'
Р. Левандовски
11'
К. Йозвяк
45+2'
А. Милик
73'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Польша
86'
Замена
Д. Шиманьски
️️️️
П. Зелински
Замена
М. Гарсия
️️️️
Ж. Алаез
84'
Замена
Э. Де Паблос
️️️️
М. Сан Николас
83'
77'
Замена
К. Свидерски
️️️️
А. Милик
73'
ГОЛ! 1:4!
Р. Левандовски
Пас отдал
П. Зелински
Замена
А. Мартинес
️️️️
Л. Клементе
65'
Замена
К. Гарсия
️️️️
М. Валес
65'
64'
Замена
К. Пентек
️️️️
М. Клих
63'
Замена
К. Линетти
️️️️
Г. Крыховяк
63'
Замена
М. Кэш
️️️️
П. Франковски
60'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
45'
+2
ГОЛ! 1:3!
А. Милик
Пас отдал
Р. Левандовски
ГОЛ! 1:2!
М. Валес
45'
Желтая карточка
М. Виейра
40'
Желтая карточка
Ж. Алаез
37'
Желтая карточка
М. Пужоль
22'
22'
Желтая карточка
М. Клих
11'
ГОЛ! 0:2!
К. Йозвяк
Пас отдал
П. Франковски
5'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Йозвяк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
3
Альберт Алаведра
ЛЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
3
Марк Валес
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
9
Куку
ЦФ
10
Людовик Клементе
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Матеуш Клих
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
21
Камил Йозвяк
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Андорра
13
Хиско
ВР
1
Хосеп Гомес
ВР
8
Хавьер Виейра
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
20
Адриан Родригес
ЦЗ
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
11
Серхи Морено
АП
11
Альберт Росас
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
23
Эрик Де Паблос
ЦФ
16
Альберт Рейес
ЦФ
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Камил Грабара
ВР
14
Михал Хелик
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
24
Пшемыслав Плахета
ЛВ
8
Якуб Модер
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
11
Карол Свидерски
ЦФ
3-5-2
12
Альварес
3
Алаведра
5
Льовера
15
Сан Николас
17
Сервос
14
Алаез
7
Пужоль
8
Виейра
3
Валес
10
Клементе
9
Куку
3-1-2-1-3
1
Щесны
18
Берешиньски
15
Глик
13
Рыбус
10
Крыховяк
23
Клих
10
Зелински
19
Франковски
7
Милик
9
Левандовски
21
Йозвяк
3
Валес
4
Гарсия
4
Гарсия
3
Валес
14
Алаез
21
Гарсия
21
Гарсия
14
Алаез
10
Клементе
7
Мартинес
7
Мартинес
10
Клементе
15
Сан Николас
23
Де Паблос
23
Де Паблос
15
Сан Николас
19
Франковски
2
Кэш
2
Кэш
19
Франковски
10
Крыховяк
8
Линетти
8
Линетти
10
Крыховяк
10
Зелински
17
Шиманьски
17
Шиманьски
10
Зелински
23
Клих
23
Пентек
23
Пентек
23
Клих
7
Милик
11
Свидерски
11
Свидерски
7
Милик
Остались в запасе
Андорра
Польша
13
Хиско
ВР
1
Хосеп Гомес
ВР
8
Хавьер Виейра
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
20
Адриан Родригес
ЦЗ
11
Серхи Морено
АП
11
Альберт Росас
ЦФ
16
Альберт Рейес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Камил Грабара
ВР
14
Михал Хелик
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
8
Якуб Модер
ЦП
24
Пшемыслав Плахета
ЛВ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
13
Хиско
ВР
1
Хосеп Гомес
ВР
8
Хавьер Виейра
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
20
Адриан Родригес
ЦЗ
11
Серхи Морено
АП
11
Альберт Росас
ЦФ
16
Альберт Рейес
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Камил Грабара
ВР
14
Михал Хелик
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
8
Якуб Модер
ЦП
24
Пшемыслав Плахета
ЛВ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Андорра - Польша
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Стадион:
Эстади Насьонал
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Андорра
Польша
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
15 ноября
Румыния – Польша: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
15 ноября
Андорра – Гибралтар: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Андорры и Гибралтара на победу в матче 5 тура
12 ноября
Мальта – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Румыния – Польша: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Румынии и Польши на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+