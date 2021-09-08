Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Венгрия - Андорра
Венгрия - Андорра: обзор матча 08 сентября 2021
Венгрия
08.09.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 6 тур
2 : 1
Завершен
Андорра
9'
А. Салаи (П)
18'
Э. Ботка
82'
М. Льовера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Андорра
Желтая карточка
М. Тамаш
90'
+3
Замена
М. Тамаш
️️️️
Э. Ботка
90'
+1
Желтая карточка
А. Салаи
89'
87'
Желтая карточка
А. Алаведра
82'
ГОЛ! 2:1!
М. Льовера
80'
Замена
И. Лима
️️️️
М. Пужоль
76'
Замена
К. Мартинес
️️️️
М. Виейра
76'
Замена
А. Мартинес
️️️️
Ж. Сервос
Замена
Н. Николич
️️️️
С. Шен
74'
Замена
Д. Газдаг
️️️️
А. Надь
65'
63'
Желтая карточка
М. Сан Николас
Замена
Д. Шаллой
️️️️
Р. Салаи
46'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
46'
38'
Желтая карточка
М. Виейра
ГОЛ! 2:0!
Э. Ботка
Пас отдал
С. Шен
18'
Желтая карточка
Р. Салаи
12'
9'
Желтая карточка
Э. Гарсия
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Салаи
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
9
Саболч Шен
ЛВ
13
Андраш Шафер
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
3
Альберт Алаведра
ЛЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
7
Марк Пужоль
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
9
Куку
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Венгрия
22
Адам Богдан
ВР
0
Марк Тамаш
ЦЗ
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
16
Даниэль Газдаг
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
0
Даниэль Шаллой
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
25
Янош Хан
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
10
Тамаш Шери
ЦФ
Андорра
13
Хиско
ВР
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
8
Хавьер Виейра
ЦП
11
Серхи Морено
АП
10
Виктор Бернат
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
10
Людовик Клементе
ЦФ
18
Жорди Рубио
ЦФ
1
Хосеп Гомес
ЦФ
4-2-3-1
1
Дибус
2
Ланг
4
Салаи
5
Фиола
21
Ботка
13
Шафер
8
Надь
9
Шен
15
Кляйнхайзлер
20
Салаи
9
Салаи
4-5-1
12
Альварес
5
Эмили Гарсия
5
Льовера
15
Сан Николас
3
Алаведра
7
Пужоль
8
Виейра
14
Алаез
21
Гарсия
17
Сервос
9
Куку
15
Кляйнхайзлер
10
Собослаи
10
Собослаи
15
Кляйнхайзлер
21
Ботка
0
Тамаш
0
Тамаш
21
Ботка
8
Надь
16
Газдаг
16
Газдаг
8
Надь
20
Салаи
0
Шаллой
0
Шаллой
20
Салаи
9
Шен
23
Николич
23
Николич
9
Шен
8
Виейра
2
Мартинес
2
Мартинес
8
Виейра
7
Пужоль
6
Лима
6
Лима
7
Пужоль
17
Сервос
7
Мартинес
7
Мартинес
17
Сервос
Остались в запасе
Венгрия
Андорра
22
Адам Богдан
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
17
Роланд Варга
ЦФ
25
Янош Хан
ЦФ
10
Тамаш Шери
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
13
Хиско
ВР
8
Хавьер Виейра
ЦП
11
Серхи Морено
АП
10
Виктор Бернат
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
10
Людовик Клементе
ЦФ
18
Жорди Рубио
ЦФ
1
Хосеп Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
22
Адам Богдан
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
17
Роланд Варга
ЦФ
25
Янош Хан
ЦФ
10
Тамаш Шери
ЦФ
Остались в запасе
13
Хиско
ВР
8
Хавьер Виейра
ЦП
11
Серхи Морено
АП
10
Виктор Бернат
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
10
Людовик Клементе
ЦФ
18
Жорди Рубио
ЦФ
1
Хосеп Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Венгрия - Андорра
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
Новости команд
Все
Венгрия
Андорра
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
15 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
15 ноября
Андорра – Гибралтар: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Андорры и Гибралтара на победу в матче 5 тура
12 ноября
Мальта – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+