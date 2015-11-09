Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Константин Васильев - статистика

Завершил карьеру
5 февраля 1993 (33)
#25 | Нападающий
171 см | 61 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астрахань
13
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 17 тур
Астрахань
1 : 1
09.11.2015
Афипс
1' - 90'
50'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 16 тур
Краснодар-2
3 : 1
01.11.2015
Астрахань
1' - 90'
72'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 15 тур
Алания
1 : 1
25.10.2015
Астрахань
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 14 тур
Астрахань
4 : 1
18.10.2015
Биолог-Новокубанск
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 13 тур
Ангушт
1 : 1
11.10.2015
Астрахань
1' - 81'
78'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 12 тур
Астрахань
0 : 0
05.10.2015
Динамо Ставрополь
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 11 тур
МИТОС
0 : 3
28.09.2015
Астрахань
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 10 тур
Астрахань
1 : 3
18.09.2015
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 9 тур
Астрахань
1 : 0
13.09.2015
Черноморец
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 8 тур
Астрахань
0 : 1
07.09.2015
Дружба
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 7 тур
Машук-КМВ
1 : 0
01.09.2015
Астрахань
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 6 тур
Астрахань
1 : 3
25.08.2015
Терек-2
1' - 19'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 5 тур
Афипс
4 : 0
18.08.2015
Астрахань
30' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 4 тур
Астрахань
1 : 1
12.08.2015
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 3 тур
Астрахань
1 : 0
04.08.2015
Алания
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 2 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 3
28.07.2015
Астрахань
76' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 1 тур
Астрахань
0 : 2
19.07.2015
СКА-Ростов
1' - 90'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
3
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
5
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
6
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
7
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+