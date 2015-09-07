Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Астрахань - Дружба
Астрахань - Дружба: обзор матча 07 сентября 2015
Астрахань
07.09.2015, понедельник, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 8 тур
0 : 1
Завершен
Дружба
89'
А. Делок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астрахань - Дружба
89'
ГОЛ! 0:1!
А. Делок
Замена
Д. Щучкин
️️️️
А. Зенин
87'
Желтая карточка
Д. Качура
85'
81'
Замена
М. Малыш
️️️️
Н. Кажаров
64'
Замена
А. Делок
️️️️
А. Мендель
Замена
Н. Ястребов
️️️️
А. Голубев
63'
62'
Замена
Д. Павлов
️️️️
Е. Гурулев
57'
Замена
Р. Дудин
️️️️
И. Бидов
Замена
Т. Измуханов
️️️️
Д. Шадиев
46'
30'
Желтая карточка
Р. Ахмедханов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астрахань
57
Владислав Целовальников
ВР
78
Дмитрий Качура
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
2
Вардан Григорян
ЦЗ
5
Сергей Анисимов
ЦЗ
12
Евгений Панфилов
ЦП
14
Андрей Зенин
ЦП
25
Сергей Сечин
ЦП
7
Луай Уруру
ЦП
16
Даурен Шадиев
ЦП
14
Александр Голубев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гунько
Дружба
35
Тимур Ханиев
ВР
7
Амир Конов
ЦЗ
42
Евгений Гурулев
ЦЗ
55
Жантемир Соблиров
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Мурат Муков
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
93
Ризван Ахмедханов
АП
10
Ислам Бидов
ЦФ
87
Назир Кажаров
ЦФ
Главный тренер
Калин Степанян
Астрахань
1
Никита Годенов
ВР
20
Тимур Измуханов
ЦЗ
22
Максим Потапов
ЦЗ
27
Николай Ястребов
ЦП
8
Денис Щучкин
ЦФ
25
Константин Васильев
ЦФ
Дружба
16
Станислав Меланченко
ВР
19
Роман Дудин
ЦП
13
Аскер Делок
АП
17
Максим Малыш
АП
22
Денис Павлов
ЦФ
4-5-1
57
Целовальников
78
Качура
2
Григорян
5
Анисимов
93
Гараев
14
Зенин
25
Сечин
7
Уруру
16
Шадиев
12
Панфилов
14
Голубев
3-3-2-2
35
Ханиев
55
Соблиров
28
Бугулов
4
Муков
7
Конов
8
Мендель
42
Гурулев
93
Ахмедханов
7
Джамилов
87
Кажаров
10
Бидов
14
Голубев
27
Ястребов
27
Ястребов
14
Голубев
16
Шадиев
20
Измуханов
20
Измуханов
16
Шадиев
14
Зенин
8
Щучкин
8
Щучкин
14
Зенин
8
Мендель
13
Делок
13
Делок
8
Мендель
42
Гурулев
22
Павлов
22
Павлов
42
Гурулев
10
Бидов
19
Дудин
19
Дудин
10
Бидов
87
Кажаров
17
Малыш
17
Малыш
87
Кажаров
Остались в запасе
Астрахань
Дружба
22
Максим Потапов
ЦЗ
25
Константин Васильев
ЦФ
1
Никита Годенов
ВР
Главный тренер
Сергей Гунько
16
Станислав Меланченко
ВР
Главный тренер
Калин Степанян
Остались в запасе
22
Максим Потапов
ЦЗ
25
Константин Васильев
ЦФ
1
Никита Годенов
ВР
Остались в запасе
16
Станислав Меланченко
ВР
Главный тренер
Сергей Гунько
Главный тренер
Калин Степанян
Статистика матча Астрахань - Дружба
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Нарт
2 : 1
31.10.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Астрахань
2 : 3
24.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Рубин Я
3 : 1
18.10.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Астрахань
0 : 0
10.10.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Дружба
1 : 0
31.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Астрахань
2 : 3
24.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Дружба
2 : 1
17.10.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Ростов-2
0 : 0
10.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Дружба
4 : 0
03.10.2026
Нефтяник
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Смирнов
(Кисловодск)
Стадион:
им. Колосова
Новости команд
Все
Астрахань
Дружба
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Дружба» – «Нефтяник Избербаш»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Динамо-2 Махачкала» – «Дружба»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Ангушт» – «Астрахань»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
«Дружба» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Ангушт» – «Астрахань»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Астрахань»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Динамо Ставрополь» – «Астрахань»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
«Астрахань» – «Машук-КМВ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Дружба» – «Нефтяник Избербаш»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Динамо-2 Махачкала» – «Дружба»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Дружба» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
«Дружба» – «Енисей»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
8 сентября
«Дружба» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+