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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Астрахань - Алания
Астрахань - Алания: обзор матча 04 августа 2015
Астрахань
04.08.2015, вторник, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 3 тур
1 : 0
Завершен
Алания
56'
Е. Панфилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астрахань - Алания
90'
+1
Красная карточка
О. Саккати
Желтая карточка
М. Ажмухамбетов
90'
+1
Замена
Д. Щучкин
️️️️
А. Голубев
88'
Замена
Т. Измуханов
️️️️
И. Крутов
88'
80'
Замена
И. Засеев
️️️️
С. Джиоев
Замена
М. Ажмухамбетов
️️️️
А. Зенин
78'
70'
Замена
С. Джиоев
️️️️
Г. Туаев
62'
Замена
К. Плиев
️️️️
В. Макиев
Желтая карточка
С. Анисимов
60'
ГОЛ! 1:0!
Е. Панфилов
56'
46'
Замена
С. Джиоев
️️️️
С. Джиоев
46'
Замена
Г. Гогичаев
️️️️
Р. Маргиев
37'
Желтая карточка
С. Качмазов
Желтая карточка
А. Голубев
35'
Замена
С. Сечин
️️️️
М. Потапов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астрахань
57
Владислав Целовальников
ВР
22
Максим Потапов
ЦЗ
5
Сергей Анисимов
ЦЗ
2
Вардан Григорян
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
78
Дмитрий Качура
ЦЗ
34
Игорь Крутов
ЦП
14
Андрей Зенин
ЦП
7
Луай Уруру
ЦП
12
Евгений Панфилов
ЦП
14
Александр Голубев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гунько
Алания
1
Алан Хайманов
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
3
Арсен Кайтов
ЦЗ
5
Олег Саккати
ЦЗ
8
Руслан Маргиев
ЦП
18
Сослан Джиоев
ЦП
21
Герман Туаев
ЦП
44
Марат Бутуев
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
9
Алан Алборов
ПП
13
Георгий Кулов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Астрахань
21
Александр Гарянин
ВР
20
Тимур Измуханов
ЦЗ
25
Сергей Сечин
ЦП
15
Марат Ажмухамбетов
ЦП
27
Николай Ястребов
ЦП
8
Денис Щучкин
ЦФ
25
Константин Васильев
ЦФ
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
10
Сослан Джиоев
ЦП
27
Тамерлан Базаев
ЦП
18
Сослан Джиоев
ЦФ
31
Инал Засеев
ЦФ
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
3-2-4-1
57
Целовальников
2
Григорян
93
Гараев
78
Качура
5
Анисимов
22
Потапов
34
Крутов
7
Уруру
12
Панфилов
14
Зенин
14
Голубев
3-5-1-1
1
Хайманов
3
Кайтов
5
Саккати
4
Качмазов
9
Алборов
21
Туаев
44
Бутуев
21
Макиев
18
Джиоев
8
Маргиев
13
Кулов
34
Крутов
20
Измуханов
20
Измуханов
34
Крутов
22
Потапов
25
Сечин
25
Сечин
22
Потапов
14
Голубев
8
Щучкин
8
Щучкин
14
Голубев
14
Зенин
15
Ажмухамбетов
15
Ажмухамбетов
14
Зенин
18
Джиоев
18
Джиоев
18
Джиоев
18
Джиоев
21
Туаев
10
Джиоев
10
Джиоев
21
Туаев
Джиоев
31
Засеев
31
Засеев
Джиоев
21
Макиев
15
Плиев
15
Плиев
21
Макиев
8
Маргиев
15
Гогичаев
15
Гогичаев
8
Маргиев
Остались в запасе
Астрахань
Алания
21
Александр Гарянин
ВР
25
Константин Васильев
ЦФ
27
Николай Ястребов
ЦП
Главный тренер
Сергей Гунько
27
Тамерлан Базаев
ЦП
91
Азамат Томаев
ВР
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
21
Александр Гарянин
ВР
25
Константин Васильев
ЦФ
27
Николай Ястребов
ЦП
Остались в запасе
27
Тамерлан Базаев
ЦП
91
Азамат Томаев
ВР
Главный тренер
Сергей Гунько
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Астрахань - Алания
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Нарт
2 : 1
31.10.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Астрахань
2 : 3
24.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Рубин Я
3 : 1
18.10.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Астрахань
0 : 0
10.10.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Юдин
(Волжский)
Стадион:
им. Колосова
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