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    Каха Халваши - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Каха
    Отчество Тенгизович
    Фамилия Халваши
    Команда Биолог-Новокубанск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 января 1993 (30 лет)
    Рост 177
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Биолог-Новокубанск 15 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 1' -90' Биолог-Новокубанск (Новокубанск) 0:3 Терек-2 (Грозный)
    01.11.2015 1' -90' Афипс (Афипский) 3:0 Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
    25.10.2015 1' -90' Биолог-Новокубанск (Новокубанск) 3:2 Краснодар-2 (Краснодар)
    18.10.2015 1' -90' Астрахань (Астрахань) 4:1 Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
    11.10.2015 1' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 0:0 Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
    08.10.2015 1' -90' Дружба (Майкоп) 2:0 Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
    90'
    04.10.2015 88' -90' Биолог-Новокубанск (Новокубанск) 2:2 Ангушт (Назрань)
    28.09.2015 1' -90' Динамо (Ставрополь) 1:0 Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
    75'
    21.09.2015 1' -90' Биолог-Новокубанск (Новокубанск) 0:1 МИТОС (Новочеркасск)
    14.09.2015 1' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 0:0 Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
    07.09.2015 1' -90' Биолог-Новокубанск (Новокубанск) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    25.08.2015 1' -90' Биолог-Новокубанск (Новокубанск) 1:0 Машук-КМВ (Пятигорск)
    85' 90'
    18.08.2015 1' -90' Терек-2 (Грозный) 0:2 Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
    12.08.2015 1' -90' Биолог-Новокубанск (Новокубанск) 0:1 Афипс (Афипский)
    04.08.2015 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 5:1 Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
    28.07.2015 Был в запасе Биолог-Новокубанск (Новокубанск) 1:3 Астрахань (Астрахань)
    20.07.2015 66' -90' Биолог-Новокубанск (Новокубанск) 0:0 Алания (Владикавказ)
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