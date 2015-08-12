Александр Нестеренко - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Нестеренко
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|174
|Вес
|70
|Имя
|Александр
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Нестеренко
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|174
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Машук-КМВ
|13
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|01.11.2015
|1' -76'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Ангушт (Назрань)
|25.10.2015
|1' -89'
|Динамо (Ставрополь)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|69'
|18.10.2015
|46' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:5
|МИТОС (Новочеркасск)
|77'
|14.09.2015
|1' -70'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|07.09.2015
|1' -84'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|2:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|01.09.2015
|1' -78'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|Астрахань (Астрахань)
|25.08.2015
|1' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|1:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|18.08.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|12.08.2015
|1' -72'
|Ангушт (Назрань)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|04.08.2015
|1' -76'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:1
|Динамо (Ставрополь)
|28.07.2015
|1' -71'
|МИТОС (Новочеркасск)
|2:5
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|20.07.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)