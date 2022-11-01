Артем Абрамов - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Абрамов
|Команда
|КАМАЗ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нижний Новгород
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 марта 1991 (31 год)
|Рост
|181
|Вес
|71
|Имя
|Артем
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Абрамов
|Команда
|КАМАЗ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нижний Новгород
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 марта 1991 (31 год)
|Рост
|181
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|46' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|Звезда (Санкт-Петербург)
|01.11.2022
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Енисей (Красноярск)