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    Артем Абрамов - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Артем
    Отчество Михайлович
    Фамилия Абрамов
    Команда КАМАЗ
    Состав Основной
    Родной город Нижний Новгород
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 марта 1991 (31 год)
    Рост 181
    Вес 71
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 1' - 90' КАМАЗ 0:0 Волга Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КАМАЗ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.11.2022 46' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:2 Звезда (Санкт-Петербург)
    01.11.2022 Был в запасе КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Енисей (Красноярск)
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