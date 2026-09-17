Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Артем Абрамов - статистика

Волна
16 марта 1991 (35), Нижний Новгород
#4 | Защитник
181 см | 71 кг
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Ротор-2
0 : 2
17.09.2026
Волна
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Волна
1 : 0
13.09.2026
Квант
1' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Волна
2 : 0
09.09.2026
Ротор
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Салют
0 : 2
05.09.2026
Волна
1' - 45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Волна
1 : 0
30.08.2026
Орел
54' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Торпедо Миасс
0 : 1
26.08.2026
Волна
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Родина-М
1 : 1
22.08.2026
Волна
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волна
14
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Ротор-2
0 : 2
17.09.2026
Волна
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Волна
1 : 0
13.09.2026
Квант
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Салют
0 : 2
05.09.2026
Волна
1' - 45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Волна
1 : 0
30.08.2026
Орел
54' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Родина-М
1 : 1
22.08.2026
Волна
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Волна
3 : 2
15.08.2026
Металлург Л
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Зенит
0 : 2
08.08.2026
Волна
53' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Волна
2 : 0
01.08.2026
Арсенал-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Строгино
2 : 0
25.07.2026
Волна
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Волна
2 : 0
20.06.2026
Авангард
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Сатурн
0 : 3
13.06.2026
Волна
1' - 90'
14'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Рязань
0 : 1
06.06.2026
Волна
65' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Квант
0 : 2
23.05.2026
Волна
1' - 90'
82'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Волна
2 : 1
16.05.2026
Салют
1' - 45'
34'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Орел
0 : 2
08.05.2026
Волна
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Металлург Л
2 : 1
25.04.2026
Волна
16' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Арсенал-2
0 : 3
12.04.2026
Волна
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Волна
3 : 0
04.04.2026
Строгино
1' - 90'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
3
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
6
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
7
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+