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    Джамал Расулов - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Джамал
    Фамилия Расулов
    Команда Орел
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 февраля 1992 (31 год)
    Рост 180
    Вес 76
    Статистика по турнирам
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