Джамал Расулов - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Джамал
|Фамилия
|Расулов
|Команда
|Орел
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Имя
|Джамал
|Фамилия
|Расулов
|Команда
|Орел
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Машук-КМВ
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2015
|89' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:5
|МИТОС (Новочеркасск)
|21.09.2015
|90' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|0:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|14.09.2015
|1' -46'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|07.09.2015
|1' -63'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|2:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|01.09.2015
|90' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|Астрахань (Астрахань)
|25.08.2015
|63' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|1:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|18.08.2015
|72' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|55'
|12.08.2015
|83' -90'
|Ангушт (Назрань)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|04.08.2015
|72' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:1
|Динамо (Ставрополь)
|28.07.2015
|64' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|2:5
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|20.07.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)