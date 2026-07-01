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Тип трансфера
01.07.26 / -
Свободный агент
02.02.26 / 01.07.26
Свободный агент
19.01.26 / -
Свободный агент
18.11.25 / 02.02.26
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 18.11.25
Свободный агент
17.08.23 / 01.07.25
Свободный агент
22.07.21 / 17.08.23
Свободный агент
06.07.18 / 22.07.21
1,70 млн €
13.01.16 / 06.07.18
?
03.07.15 / 12.01.16
Аренда
30.01.15 / 02.05.15
Аренда
22.07.14 / 03.01.15
Аренда
29.01.14 / 31.05.14
Аренда
02.09.13 / 13.01.16
2,35 млн €
29.07.10 / 20.01.11
Аренда