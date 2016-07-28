Рикардиньо - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Рикардо
|Фамилия
|Да Силва
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Родной город
|Куритиба
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 сентября 1984 (38 лет)
|Рост
|168
|Вес
|73
|Имя
|Рикардо
|Фамилия
|Да Силва
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Родной город
|Куритиба
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 сентября 1984 (38 лет)
|Рост
|168
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Габала
|12
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|2:0
|Габала (Габала)
|24.11.2016
|1' -90'
|Габала (Габала)
|1:3
|Андерлехт (Брюссель)
|15' 75'
|03.11.2016
|1' -90'
|Габала (Габала)
|1:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|20.10.2016
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:0
|Габала (Габала)
|70'
|29.09.2016
|1' -90'
|Габала (Габала)
|2:3
|Майнц (Майнц)
|15.09.2016
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:1
|Габала (Габала)
|81'
|25.08.2016
|1' -90'
|Марибор (Марибор)
|1:0
|Габала (Габала)
|18.08.2016
|1' -90'
|Габала (Габала)
|3:1
|Марибор (Марибор)
|04.08.2016
|1' -90'
|Габала (Габала)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|28.07.2016
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Габала (Габала)
|21.07.2016
|1' -90'
|Габала (Габала)
|2:0
|МТК (Будапешт)
|14.07.2016
|1' -90'
|МТК (Будапешт)
|1:2
|Габала (Габала)