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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
МТК - Габала
МТК - Габала: обзор матча 14 июля 2016
МТК
14.07.2016, четверг, 21:30
Лига Европы, 2 раунд
1 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Габала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол МТК - Габала
49'
Желтая карточка
В. Станкович
Начало матча
Статистика матча МТК - Габала
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
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Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
- : -
21.11.2026
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07.11.2026
Гонвед
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Залаэгерсег
3 : 0
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МТК
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16.10.2026
Вашаш
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Пакш
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10.10.2026
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Зиря
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Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
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Араз-Нахичевань
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23.10.2026
Габала
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0 : 4
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Сабах
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Сумгаит
4 : 1
10.10.2026
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Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем
2023.03.16 22:19
1
Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»
2022.02.20 01:52
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«Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии
2022.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. «Динамо» уступило венгерскому МТК, потерпев два поражения за день
2021.07.15 21:20
3
Венгерский МТК перепутал время начала матча с «Динамо». Игра перенесена на час
2021.07.15 18:12
1
Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем
2023.03.16 22:19
1
Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»
2022.02.20 01:52
2
«Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии
2022.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. «Динамо» уступило венгерскому МТК, потерпев два поражения за день
2021.07.15 21:20
3
Венгерский МТК перепутал время начала матча с «Динамо». Игра перенесена на час
2021.07.15 18:12
1
Кононов назвал матч с «Габалой» историческим
2017.06.16 10:45
2
Лига Европы. «Сент-Этьен» переиграл «Андерлехт», «Майнц» взял верх над «Габалой»
2016.12.08 23:32
Лига Европы. «Габала» на последних минутах уступила «Андерлехту»
2016.11.24 20:53
Лига Европы. «Габала» уступила «Сент-Этьену», «Андерлехт» забил шесть голов в ворота «Майнца»
2016.11.03 23:28
1
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2016.10.21 09:16
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