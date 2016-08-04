Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Габала - Лилль
Габала - Лилль: обзор матча 04 августа 2016
Габала
04.08.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Лилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Габала - Лилль
73'
Замена
Я. Бензия
️️️️
М. Амалфитано
64'
Замена
Р. Мендес
️️️️
Э. Ботик
26'
Желтая карточка
М. Амалфитано
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Габала
22
Дмитрий Безотосный
ВР
20
Рикардиньо
ЛЗ
3
Воислав Станкович
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
6
Рашад Садыгов
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
31
Морган Амалфитано
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Габала
33
Давид Петжкевич
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
34
Урфан Аббасов
ЦЗ
4
Эльвин Джамалов
ЦП
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
24
Рио Мавуба
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
20
Райан Мендес
ЦФ
3-2-1
22
Безотосный
20
Рикардиньо
15
Вернидуб
3
Станкович
17
Мирзабеков
6
Садыгов
20
Зенев
4-1-1-2
1
Эньяма
14
Корчиа
5
Сумаоро
20
Пальмери
2
Сивелли
10
Амаду
31
Амалфитано
24
Эдер
11
Ботик
31
Амалфитано
8
Бензия
8
Бензия
31
Амалфитано
11
Ботик
20
Мендес
20
Мендес
11
Ботик
Остались в запасе
Габала
Лилль
33
Давид Петжкевич
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
34
Урфан Аббасов
ЦЗ
4
Эльвин Джамалов
ЦП
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
16
Майк Меньян
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
24
Рио Мавуба
ЦП
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
33
Давид Петжкевич
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
34
Урфан Аббасов
ЦЗ
4
Эльвин Джамалов
ЦП
Остались в запасе
16
Майк Меньян
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
24
Рио Мавуба
ЦП
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Габала - Лилль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шафа
- : -
21.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Зиря
2 : 1
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Араз-Нахичевань
1 : 2
23.10.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Габала
0 : 4
17.10.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Сумгаит
4 : 1
10.10.2026
Габала
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
Новости команд
Все
Габала
Лилль
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Кононов назвал матч с «Габалой» историческим
2017.06.16 10:45
2
Лига Европы. «Сент-Этьен» переиграл «Андерлехт», «Майнц» взял верх над «Габалой»
2016.12.08 23:32
Лига Европы. «Габала» на последних минутах уступила «Андерлехту»
2016.11.24 20:53
Лига Европы. «Габала» уступила «Сент-Этьену», «Андерлехт» забил шесть голов в ворота «Майнца»
2016.11.03 23:28
1
Гальтье: «Сент-Этьену» нужно что-то делать с атакой»
2016.10.21 09:16
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+