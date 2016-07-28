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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лилль - Габала
Лилль - Габала: обзор матча 28 июля 2016
Лилль
28.07.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Габала
47'
Р. Мендес
13'
В. Вернидуб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Габала
76'
Замена
Р. Сантос
️️️️
В. Станкович
Замена
И. Амаду
️️️️
Р. Мавуба
62'
ГОЛ! 1:1!
Р. Мендес
47'
Желтая карточка
С. Корчиа
43'
Замена
Я. Бензия
️️️️
М. Оббади
27'
13'
ГОЛ! 0:1!
В. Вернидуб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
21
Мунир Оббади
ВР
1
Винсент Эньяма
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Габала
22
Дмитрий Безотосный
ВР
20
Рикардиньо
ЛЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
3
Воислав Станкович
ЦЗ
6
Рашад Садыгов
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
8
Яссин Бензия
АП
7
Ленни Нангис
ЦФ
Габала
33
Давид Петжкевич
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
34
Урфан Аббасов
ЦЗ
4-2-2
21
Оббади
2
Сивелли
20
Пальмери
25
Баша
14
Корчиа
31
Амалфитано
24
Мавуба
11
Ботик
20
Мендес
3-2-1
22
Безотосный
15
Вернидуб
3
Станкович
20
Рикардиньо
6
Садыгов
17
Мирзабеков
20
Зенев
24
Мавуба
10
Амаду
10
Амаду
24
Мавуба
21
Оббади
8
Бензия
8
Бензия
21
Оббади
3
Станкович
44
Сантос
44
Сантос
3
Станкович
Остались в запасе
Лилль
Габала
16
Майк Меньян
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
7
Ленни Нангис
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
33
Давид Петжкевич
ВР
34
Урфан Аббасов
ЦЗ
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Остались в запасе
16
Майк Меньян
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
7
Ленни Нангис
ЦФ
Остались в запасе
33
Давид Петжкевич
ВР
34
Урфан Аббасов
ЦЗ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Статистика матча Лилль - Габала
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шафа
- : -
21.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Зиря
2 : 1
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Араз-Нахичевань
1 : 2
23.10.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Габала
0 : 4
17.10.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Сумгаит
4 : 1
10.10.2026
Габала
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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