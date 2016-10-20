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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сент-Этьен - Габала
Сент-Этьен - Габала: обзор матча 20 октября 2016
Сент-Этьен
20.10.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа C, 3 тур
1 : 0
Завершен
Габала
70'
Рикардиньо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Габала
Замена
В. Пажо
️️️️
А. Савье
90'
+2
Желтая карточка
Ш. М'Бенге
82'
81'
Замена
П. Франжич
️️️️
С. Зенев
80'
Замена
Р. Эюбов
️️️️
А. Маммадов
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Рикардиньо
70'
Замена
Р. Берич
️️️️
У. Таннан
62'
58'
Желтая карточка
В. Вернидуб
Желтая карточка
К. Теофил-Катерин
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
22
Кевин Монне-Паке
ЛФ
6
Анри Савье
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Габала
22
Дмитрий Безотосный
ВР
3
Воислав Станкович
ЦЗ
34
Урфан Аббасов
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
20
Рикардиньо
ОП
13
Руслан Гурбанов
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
27
Тео Уикс
АП
19
Филип Озобич
АП
11
Асиф Маммадов
ПП
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Сент-Этьен
42
Антони Месонньяль
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Габала
33
Давид Петжкевич
ВР
3
Тарлан Гулиев
ЦЗ
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
21
Гисмат Алиев
ПЗ
17
Теллур Муталимов
ЦФ
32
Рашад Эюбов
ЦФ
30
Петар Франжич
ЦФ
4-1-1-1-3
40
Мулен
28
Теофил-Катерин
24
Перрен
19
Погба
12
М'Бенге
10
Селнаэс
17
Верету
6
Таннан
22
Монне-Паке
26
Ру
6
Савье
3-1-3-2-1
22
Безотосный
3
Станкович
34
Аббасов
15
Вернидуб
20
Рикардиньо
11
Маммадов
17
Мирзабеков
13
Гурбанов
27
Уикс
19
Озобич
20
Зенев
6
Савье
17
Пажо
17
Пажо
6
Савье
6
Таннан
9
Берич
9
Берич
6
Таннан
11
Маммадов
32
Эюбов
32
Эюбов
11
Маммадов
20
Зенев
30
Франжич
30
Франжич
20
Зенев
Остались в запасе
Сент-Этьен
Габала
70
Арно Норден
ЛВ
42
Антони Месонньяль
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
17
Теллур Муталимов
ЦФ
21
Гисмат Алиев
ПЗ
33
Давид Петжкевич
ВР
3
Тарлан Гулиев
ЦЗ
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
70
Арно Норден
ЛВ
42
Антони Месонньяль
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Остались в запасе
17
Теллур Муталимов
ЦФ
21
Гисмат Алиев
ПЗ
33
Давид Петжкевич
ВР
3
Тарлан Гулиев
ЦЗ
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Сент-Этьен - Габала
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шафа
- : -
21.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Зиря
2 : 1
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Араз-Нахичевань
1 : 2
23.10.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Габала
0 : 4
17.10.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Сумгаит
4 : 1
10.10.2026
Габала
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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