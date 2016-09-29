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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Габала - Майнц
Габала - Майнц: обзор матча 29 сентября 2016
Габала
29.09.2016, четверг, 18:00
Лига Европы, группа C, 2 тур
2 : 3
Завершен
Майнц
57'
Р. Гурбанов (П)
62'
С. Зенев
41'
Й. Муто
68'
Д. Кордоба
78'
Л. Озтюнали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Габала - Майнц
Желтая карточка
В. Станкович
90'
87'
Желтая карточка
Л. Озтюнали
Замена
Э. Джамалов
️️️️
В. Вернидуб
86'
84'
Замена
С. Сердар
️️️️
Й. Муто
Замена
А. Маммадов
️️️️
Р. Садыгов
81'
Замена
П. Франжич
️️️️
Р. Гурбанов
81'
Желтая карточка
В. Вернидуб
78'
78'
ГОЛ! 2:3!
Л. Озтюнали
Пас отдал
Ф. Фрай
Желтая карточка
С. Зенев
69'
68'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
К. Клеменс
68'
ГОЛ! 2:2!
Д. Кордоба
Пас отдал
Г. Бюссманн
67'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Х. Родригес
ГОЛ! 2:1!
С. Зенев
Пас отдал
Б. Дабо
62'
57'
Желтая карточка
Й. Лоссль
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Гурбанов
57'
Желтая карточка
Ф. Озобич
47'
41'
ГОЛ! 0:1!
Й. Муто
Пас отдал
Г. Бюссманн
14'
Желтая карточка
А. Хак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Габала
22
Дмитрий Безотосный
ВР
20
Рикардиньо
ЛЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
3
Воислав Станкович
ЦЗ
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
6
Рашад Садыгов
ЦП
11
Багали Дабо
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
19
Филип Озобич
АП
13
Руслан Гурбанов
ПП
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Юнус Малли
АП
6
Хосе Родригес
ПП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Габала
33
Давид Петжкевич
ВР
34
Урфан Аббасов
ЦЗ
13
Мурад Мусаев
ЦЗ
4
Эльвин Джамалов
ЦП
21
Роман Гусейнов
ЦП
30
Петар Франжич
ЦФ
11
Асиф Маммадов
ЦФ
Майнц
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
8
Суат Сердар
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Джон Кордоба
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
4-4-1-1
22
Безотосный
20
Рикардиньо
3
Станкович
44
Сантос
15
Вернидуб
6
Садыгов
11
Дабо
17
Мирзабеков
13
Гурбанов
19
Озобич
20
Зенев
4-3-1-2
1
Лоссль
18
Бросински
16
Белл
42
Хак
24
Бюссманн
6
Родригес
17
Клеменс
20
Фрай
10
Малли
11
Муто
8
де Бласис
15
Вернидуб
4
Джамалов
4
Джамалов
15
Вернидуб
13
Гурбанов
30
Франжич
30
Франжич
13
Гурбанов
6
Садыгов
11
Маммадов
11
Маммадов
6
Садыгов
11
Муто
8
Сердар
8
Сердар
11
Муто
17
Клеменс
21
Озтюнали
21
Озтюнали
17
Клеменс
6
Родригес
9
Кордоба
9
Кордоба
6
Родригес
Остались в запасе
Габала
Майнц
33
Давид Петжкевич
ВР
34
Урфан Аббасов
ЦЗ
13
Мурад Мусаев
ЦЗ
21
Роман Гусейнов
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
33
Давид Петжкевич
ВР
34
Урфан Аббасов
ЦЗ
13
Мурад Мусаев
ЦЗ
21
Роман Гусейнов
ЦП
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Габала - Майнц
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шафа
- : -
21.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Зиря
2 : 1
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Араз-Нахичевань
1 : 2
23.10.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Габала
0 : 4
17.10.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Сумгаит
4 : 1
10.10.2026
Габала
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Гедиминас Мажейка
(Каунас)
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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