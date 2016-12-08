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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Майнц - Габала
Майнц - Габала: обзор матча 08 декабря 2016
Майнц
08.12.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 6 тур
2 : 0
Завершен
Габала
30'
А. Хак
40'
П. де Бласис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Габала
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
П. де Бласис
87'
86'
Замена
Э. Джамалов
️️️️
Т. Уикс
Замена
А. Зейдел
️️️️
Д. Кордоба
82'
77'
Замена
Р. Гусейнов
️️️️
С. Зенев
Желтая карточка
Х. Самперио
76'
Замена
Ю. Малли
️️️️
Ж. Гбамен
69'
Желтая карточка
Г. Бюссманн
66'
45'
Замена
Р. Гурбанов
️️️️
Р. Садыгов
ГОЛ! 2:0!
П. де Бласис
Пас отдал
Д. Донати
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Хак
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
24
Янник Хут
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
29
Хаиро Самперио
ЦП
20
Фабиан Фрай
АП
5
Андре Рамальо
ПП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Габала
22
Дмитрий Безотосный
ВР
20
Рикардиньо
ЛЗ
34
Урфан Аббасов
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
3
Воислав Станкович
ЦЗ
6
Рашад Садыгов
ЦП
19
Филип Озобич
АП
27
Тео Уикс
АП
30
Ника Квеквескири
ПП
11
Асиф Маммадов
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
10
Юнус Малли
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
22
Аарон Зейдел
ЦФ
Габала
33
Давид Петжкевич
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
4
Эльвин Джамалов
ЦП
13
Руслан Гурбанов
ЦП
21
Роман Гусейнов
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
30
Петар Франжич
ЦФ
4-1-2-1-2
24
Хут
24
Бюссманн
16
Белл
42
Хак
2
Донати
5
Гбамен
29
Самперио
5
Рамальо
20
Фрай
9
Кордоба
8
де Бласис
4-2-2-2
22
Безотосный
34
Аббасов
15
Вернидуб
3
Станкович
20
Рикардиньо
30
Квеквескири
6
Садыгов
19
Озобич
27
Уикс
20
Зенев
11
Маммадов
8
де Бласис
17
Хольтманн
17
Хольтманн
8
де Бласис
5
Гбамен
10
Малли
10
Малли
5
Гбамен
9
Кордоба
22
Зейдел
22
Зейдел
9
Кордоба
27
Уикс
4
Джамалов
4
Джамалов
27
Уикс
6
Садыгов
13
Гурбанов
13
Гурбанов
6
Садыгов
20
Зенев
21
Гусейнов
21
Гусейнов
20
Зенев
Остались в запасе
Майнц
Габала
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Мартин Шмидт
33
Давид Петжкевич
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
30
Петар Франжич
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
Остались в запасе
33
Давид Петжкевич
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
30
Петар Франжич
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Майнц - Габала
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шафа
- : -
21.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Зиря
2 : 1
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Араз-Нахичевань
1 : 2
23.10.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Габала
0 : 4
17.10.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Сумгаит
4 : 1
10.10.2026
Габала
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Ли Эванс
(Лленлличид)
Стадион:
Мева Арена
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