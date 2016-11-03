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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Габала - Сент-Этьен
Габала - Сент-Этьен: обзор матча 03 ноября 2016
Габала
03.11.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 4 тур
1 : 2
Завершен
Сент-Этьен
39'
Р. Гурбанов
45+1'
У. Таннан
53'
Р. Берич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Габала - Сент-Этьен
Желтая карточка
М. Мирзабеков
90'
+3
84'
Замена
Н. Ру
️️️️
У. Таннан
Замена
Н. Квеквескири
️️️️
Р. Садыгов
84'
74'
Замена
В. Пажо
️️️️
А. Савье
Замена
П. Франжич
️️️️
Р. Эюбов
65'
62'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
Р. Берич
Замена
А. Маммадов
️️️️
С. Зенев
61'
53'
ГОЛ! 1:2!
Р. Берич
Пас отдал
А. Савье
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
У. Таннан
ГОЛ! 1:0!
Р. Гурбанов
39'
Желтая карточка
Р. Гурбанов
33'
28'
Желтая карточка
Ф. Погба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Габала
22
Дмитрий Безотосный
ВР
20
Рикардиньо
ЛЗ
3
Воислав Станкович
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
13
Руслан Гурбанов
ЦП
6
Рашад Садыгов
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
19
Филип Озобич
АП
27
Тео Уикс
АП
9
Абель Руис
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
32
Рашад Эюбов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
22
Кевин Монне-Паке
ЛФ
9
Роберт Берич
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Габала
33
Давид Петжкевич
ВР
34
Урфан Аббасов
ЦЗ
13
Мурад Мусаев
ЦЗ
4
Эльвин Джамалов
ЦП
30
Ника Квеквескири
ЦП
11
Асиф Маммадов
ЦФ
30
Петар Франжич
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
17
Венсан Пажо
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
3-3-2-3
22
Безотосный
20
Рикардиньо
15
Вернидуб
3
Станкович
13
Гурбанов
6
Садыгов
17
Мирзабеков
27
Уикс
19
Озобич
32
Эюбов
20
Зенев
9
Руис
4-1-1-1-3
16
Руффье
12
М'Бенге
24
Перрен
19
Погба
24
Малку
10
Селнаэс
17
Верету
6
Таннан
6
Савье
9
Берич
22
Монне-Паке
6
Садыгов
30
Квеквескири
30
Квеквескири
6
Садыгов
20
Зенев
11
Маммадов
11
Маммадов
20
Зенев
32
Эюбов
30
Франжич
30
Франжич
32
Эюбов
6
Савье
17
Пажо
17
Пажо
6
Савье
6
Таннан
26
Ру
26
Ру
6
Таннан
9
Берич
16
Содерлунд
16
Содерлунд
9
Берич
Остались в запасе
Габала
Сент-Этьен
33
Давид Петжкевич
ВР
34
Урфан Аббасов
ЦЗ
13
Мурад Мусаев
ЦЗ
4
Эльвин Джамалов
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
33
Давид Петжкевич
ВР
34
Урфан Аббасов
ЦЗ
13
Мурад Мусаев
ЦЗ
4
Эльвин Джамалов
ЦП
Остались в запасе
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Габала - Сент-Этьен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шафа
- : -
21.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Зиря
2 : 1
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Араз-Нахичевань
1 : 2
23.10.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Габала
0 : 4
17.10.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Сумгаит
4 : 1
10.10.2026
Габала
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
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