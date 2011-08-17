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    Душан Мелихарек - статистика

    Вратарь
    Имя Душан
    Фамилия Мелихарек
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Прага
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 29 ноября 1983 (39 лет)
    Рост 196
    Вес 92
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мальме 2 -4 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2011 1' -90' Мальме (Мальме) 2:0 Динамо (Загреб)
    17.08.2011 1' -90' Динамо (Загреб) 4:1 Мальме (Мальме)
    59'
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