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Дмитрий Санников - статистика

Завершил карьеру
19 января 1983 (43)
#30 | Полузащитник
173 см | 72 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волгарь-Газпром
19
2
2
0
0
Салют
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Салют
0 : 1
06.11.2010
Луч
80' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Салют
2 : 4
03.11.2010
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Авангард
2 : 0
27.10.2010
Салют
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Волгарь
2 : 0
14.10.2010
Салют
60' - 90'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Салют
1 : 1
03.10.2010
Мордовия
85' - 90'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Салют
4 : 2
14.09.2010
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Салют
0 : 0
11.09.2010
Шинник
1' - 52'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Сочи
2 : 0
03.09.2010
Салют
1' - 50'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Салют
1 : 1
21.08.2010
Урал
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Волга
1 : 0
13.08.2010
Салют
46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
КАМАЗ
2 : 1
10.08.2010
Салют
1' - 59'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Салют
1 : 2
02.08.2010
Кубань (ЛФЛ)
1' - 60'
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Салют
1 : 2
30.07.2010
Химки
1' - 60'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Кубань (ЛФЛ)
6 : 1
09.07.2010
Волгарь
59' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Химки
1 : 1
06.07.2010
Волгарь
64' - 90'
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Волгарь
2 : 1
26.06.2010
Луч
73' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Волгарь
1 : 0
23.06.2010
СКА-Хабаровск
52' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Авангард
1 : 0
15.06.2010
Волгарь
67' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Салют
1 : 2
12.06.2010
Волгарь
46' - 90'
56'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Волгарь
0 : 0
01.06.2010
Ротор
1' - 62'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Волгарь
0 : 3
21.05.2010
Мордовия
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Краснодар
2 : 0
13.05.2010
Волгарь
46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Волгарь
3 : 0
02.05.2010
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Волгарь
0 : 1
29.04.2010
Шинник
1' - 85'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Сочи
1 : 1
21.04.2010
Волгарь
1' - 81'
50'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Балтика
1 : 1
18.04.2010
Волгарь
1' - 89'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Волгарь
2 : 0
10.04.2010
Иртыш
1' - 90'
9'
39'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Волгарь
0 : 0
07.04.2010
Урал
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Волга
3 : 1
30.03.2010
Волгарь
1' - 58'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
КАМАЗ
3 : 1
27.03.2010
Волгарь
1' - 90'
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