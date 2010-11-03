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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - СКА-Хабаровск
Салют - СКА-Хабаровск: обзор матча 03 ноября 2010
Салют
03.11.2010, среда, 14:00
Россия. Первый дивизион, 39 тур
2 : 4
Завершен
СКА-Хабаровск
12'
А. Григорян
90'
С. Кушов
49'
В. Кармазиненко
56'
В. Кармазиненко
65'
А. Мурнин
70'
В. Никифоров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - СКА-Хабаровск
ГОЛ! 2:4!
С. Кушов
Замена
К. Суховерхов
️️️️
И. Бырлов
Замена
М. Живновицкий
️️️️
В. Запояска
Желтая карточка
С. Голяткин
ГОЛ! 1:4!
В. Никифоров
ГОЛ! 1:3!
А. Мурнин
Замена
С. Кушов
️️️️
И. Калашников
Замена
Д. Ткачук
️️️️
А. Григорян
ГОЛ! 1:2!
В. Кармазиненко
ГОЛ! 1:1!
В. Кармазиненко
Пас отдал
В. Запояска
Замена
Ю. Лайзанс
️️️️
Н. Замалиев
ГОЛ! 1:0!
А. Григорян
Пас отдал
М. Афанасьев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
1
Евгений Шамрин
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
41
Александр Горин
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
4
Илья Калашников
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
77
Михаил Афанасьев
ПП
10
Артур Григорян
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Быков
СКА-Хабаровск
19
Алексей Степанов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
7
Игорь Бырлов
ЦП
4
Василий Янотовский
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Салют
16
Сергей Котов
ВР
25
Иван Жирный
ПЗ
32
Виталий Чочиев
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
30
Дмитрий Санников
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
15
Максим Живновицкий
ЦП
25
Игорь Пиюк
ЦФ
20
Константин Суховерхов
ЦФ
4-4-2
1
Шамрин
41
Горин
91
Куликов
28
Байрыев
17
Старков
4
Калашников
13
Замалиев
21
Коробкин
77
Афанасьев
93
Роденков
10
Григорян
4-4-1-1
19
Степанов
26
Балан
3
Смирнов
13
Семенов
10
Никифоров
4
Янотовский
27
Мурнин
80
Запояска
7
Бырлов
3
Голяткин
8
Кармазиненко
4
Калашников
5
Кушов
5
Кушов
4
Калашников
13
Замалиев
15
Лайзанс
15
Лайзанс
13
Замалиев
10
Григорян
31
Ткачук
31
Ткачук
10
Григорян
80
Запояска
15
Живновицкий
15
Живновицкий
80
Запояска
7
Бырлов
20
Суховерхов
20
Суховерхов
7
Бырлов
Остались в запасе
Салют
СКА-Хабаровск
30
Дмитрий Санников
ЦП
16
Сергей Котов
ВР
25
Иван Жирный
ПЗ
32
Виталий Чочиев
ЛП
Главный тренер
Юрий Быков
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
25
Игорь Пиюк
ЦФ
1
Ренат Соколов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Жуков
Остались в запасе
30
Дмитрий Санников
ЦП
16
Сергей Котов
ВР
25
Иван Жирный
ПЗ
32
Виталий Чочиев
ЛП
Остались в запасе
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
25
Игорь Пиюк
ЦФ
1
Ренат Соколов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Быков
Главный тренер
Сергей Жуков
Статистика матча Салют - СКА-Хабаровск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Стадион:
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