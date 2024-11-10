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Омар Эльабделлауи
Статистика
Омар Эльабделлауи - статистика
Завершил карьеру
5 декабря 1991 (34), Осло
#3 | Защитник
179 см
Норвегия | Марокко
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Норвегия. Элитсериен 2024
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Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Команда
И
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Буде-Глимт
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0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
2 : 2
10.11.2024
Фредрикстад
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
3 : 3
03.11.2024
Буде-Глимт
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Тромсе
0 : 0
19.10.2024
Буде-Глимт
Был в запасе
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