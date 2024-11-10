Статистика по турнирам

Норвегия. Элитсериен 2024 Норвегия. Элитсериен 2023 Турция. Суперлига 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Турция. Суперлига 2020/2021 Греция. Суперлига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Греция. Суперлига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Греция. Суперлига 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Греция. Суперлига 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Германия. Бундеслига 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013