Омар Эльабделлауи - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Омар
|Фамилия
|Эльабделлауи
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осло
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 декабря 1991 (31 год)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Омар
|Фамилия
|Эльабделлауи
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осло
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 декабря 1991 (31 год)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Галатасарай
|7
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.04.2022
|1' -90'
|Алтай (Измир)
|0:1
|Галатасарай (Стамбул)
|58'
|18.04.2022
|1' -90'
|Галатасарай (Стамбул)
|2:0
|Йени Малатьяспор (Малатья)
|53'
|10.04.2022
|1' -94'
|Фенербахче (Стамбул)
|2:0
|Галатасарай (Стамбул)
|14.03.2022
|1' -68'
|Галатасарай (Стамбул)
|2:1
|Бешикташ (Стамбул)
|05.03.2022
|59' -90'
|Коньяспор (Конья)
|2:0
|Галатасарай (Стамбул)
|27.02.2022
|1' -90'
|Галатасарай (Стамбул)
|4:2
|Ризеспор (Ризе)
|19'
|21.02.2022
|1' -90'
|Гезтепе (Измир)
|2:3
|Галатасарай (Стамбул)
|12.02.2022
|Был в запасе
|Галатасарай (Стамбул)
|1:1
|Кайсериспор (Кайсери)