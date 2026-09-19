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Испания. Сегунда
Команды
Жирона
Давид Лопес
Статистика
€ 600 тыс
Давид Лопес - статистика
Жирона
9 октября 1989 (36), Барселона
#5 | Полузащитник
183 см | 83 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 6 тур
Кадис
1 : 2
19.09.2026
Жирона
1' - 84'
47'
Испания. Сегунда, 5 тур
Жирона
1 : 2
12.09.2026
Кастельон
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
0 : 2
05.09.2026
Жирона
1' - 79'
29'
Испания. Сегунда, 3 тур
Жирона
5 : 2
29.08.2026
Лас-Пальмас
1' - 73'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Примера 2025/2026
Испания. Примера 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
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Лига Европы 2014/2015
Суперкубок Италии 2014
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жирона
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 6 тур
Кадис
1 : 2
19.09.2026
Жирона
1' - 84'
47'
Испания. Сегунда, 5 тур
Жирона
1 : 2
12.09.2026
Кастельон
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
0 : 2
05.09.2026
Жирона
1' - 79'
29'
Испания. Сегунда, 3 тур
Жирона
5 : 2
29.08.2026
Лас-Пальмас
1' - 73'
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