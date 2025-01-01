Введите ваш ник на сайте
Главная
Асьер Ильярраменди
Трансферы
Асьер Ильярраменди - трансферы
Завершил карьеру
8 марта 1990 (35), Мутрику
#14 | Полузащитник
179 см
Испания
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.01.25 / -
Даллас
Без клуба
Свободный агент
02.08.23 / 01.01.25
Реал Сосьедад
Даллас
Свободный агент
26.08.15 / 02.08.23
Реал
Реал Сосьедад
16 млн €
12.07.13 / 26.08.15
Реал Сосьедад
Реал
32 млн €
01.07.10 / 12.07.13
Реал Сосьедад Б
Реал Сосьедад
?
