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Асьер Ильярраменди
Статистика
Асьер Ильярраменди - статистика
Завершил карьеру
8 марта 1990 (36), Мутрику
#14 | Полузащитник
179 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Даллас
26
2
3
8
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 49 тур
Даллас
2 : 1
20.10.2024
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 48 тур
Портленд
0 : 0
07.10.2024
Даллас
1' - 90'
25'
США. МЛС, 47 тур
Сан-Хосе
3 : 2
03.10.2024
Даллас
1' - 84'
США. МЛС, 43 тур
Даллас
3 : 1
22.09.2024
Лос-Анджелес
1' - 90'
85'
США. МЛС, 42 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 2
19.09.2024
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 40 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 0
08.09.2024
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 39 тур
Даллас
2 : 3
01.09.2024
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 4
25.08.2024
Даллас
1' - 89'
83'
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
18.07.2024
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Даллас
2 : 0
14.07.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 87'
56'
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
3 : 2
08.07.2024
Даллас
56' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Даллас
3 : 2
05.07.2024
Портленд
1' - 90'
22'
США. МЛС, 29 тур
Даллас
0 : 1
30.06.2024
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Даллас
5 : 3
20.06.2024
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
52'
США. МЛС, 25 тур
Даллас
2 : 0
16.06.2024
Сент-Луис
1' - 90'
45'
США. МЛС, 24 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
09.06.2024
Даллас
1' - 90'
15'
США. МЛС, 24 тур
Лос-Анджелес
1 : 0
02.06.2024
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 1
30.05.2024
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Даллас
3 : 3
26.05.2024
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
45'
59'
США. МЛС, 17 тур
Даллас
2 : 1
12.05.2024
Остин
1' - 46'
8'
США. МЛС, 15 тур
Торонто
3 : 1
05.05.2024
Даллас
55' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Даллас
2 : 0
28.04.2024
Динамо Хьюстон
1' - 90'
42'
США. МЛС, 13 тур
Колорадо
2 : 1
21.04.2024
Даллас
1' - 76'
США. МЛС, 11 тур
Даллас
0 : 0
14.04.2024
Сиэтл
69' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Даллас
1 : 2
03.03.2024
Монреаль
1' - 46'
США. МЛС, 1 тур
Даллас
2 : 1
25.02.2024
Сан-Хосе
1' - 90'
25'
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