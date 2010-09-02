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    Джэйми Пэйс - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Джэйми
    Фамилия Пэйс
    Команда Валлетта
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 января 1977 (46 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мальта 8 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2011 Был в запасе Мальта 0:2 Израиль
    07.10.2011 1' -70' Латвия 2:0 Мальта
    06.09.2011 76' -90' Мальта 1:1 Грузия
    02.09.2011 74' -90' Мальта 1:3 Хорватия
    26.03.2011 46' -90' Мальта 0:1 Греция
    17.11.2010 1' -90' Хорватия 3:0 Мальта
    08.10.2010 1' -90' Грузия 1:0 Мальта
    07.09.2010 1' -90' Мальта 0:2 Латвия
    02.09.2010 1' -90' Израиль 3:1 Мальта
    38' 90'
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