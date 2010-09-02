Джэйми Пэйс - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Джэйми
|Фамилия
|Пэйс
|Команда
|Валлетта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 1977 (46 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Джэйми
|Фамилия
|Пэйс
|Команда
|Валлетта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 1977 (46 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мальта
|8
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.10.2011
|Был в запасе
|Мальта
|0:2
|Израиль
|07.10.2011
|1' -70'
|Латвия
|2:0
|Мальта
|06.09.2011
|76' -90'
|Мальта
|1:1
|Грузия
|02.09.2011
|74' -90'
|Мальта
|1:3
|Хорватия
|26.03.2011
|46' -90'
|Мальта
|0:1
|Греция
|17.11.2010
|1' -90'
|Хорватия
|3:0
|Мальта
|08.10.2010
|1' -90'
|Грузия
|1:0
|Мальта
|07.09.2010
|1' -90'
|Мальта
|0:2
|Латвия
|02.09.2010
|1' -90'
|Израиль
|3:1
|Мальта
|38' 90'