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Расписание матчей
Евро-2024
Грузия - Мальта
Грузия - Мальта: обзор матча 08 октября 2010
Грузия
08.10.2010, пятница, 21:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа F, 3 тур
1 : 0
Завершен
Мальта
90+1'
Д. Сирадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грузия - Мальта
ГОЛ! 1:0!
Д. Сирадзе
+1
Замена
М. Грима
️️️️
Э. Коэн
Замена
П. Фенеч
️️️️
А. Шембри
Замена
М. Даушвили
️️️️
Джано
Замена
Р. Фенеч
️️️️
Г. Скайберрас
Желтая карточка
А. Агиус
Желтая карточка
А. Шембри
Желтая карточка
Э. Коэн
Замена
А. Иашвили
️️️️
В. Двалишвили
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
Г. Меребашвили
Желтая карточка
З. Хизанишвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
0
Нукри Ревишвили
ВР
0
Леван Кобиашвили
ЛЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
0
Александр Амисулашвили
ЦЗ
0
Каха Каладзе
ЦЗ
16
Малхаз Асатиани
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
0
Гогита Гогуа
ЛП
15
Георгий Меребашвили
ЦП
10
Джано
АП
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Мальта
12
Джастин Хабер
ВР
0
Карло Мамо
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
8
Родерик Бриффа
ЦП
10
Эндрю Коэн
ЦП
0
Шон Баджада
ЦП
4
Гарет Скайберрас
ЦП
0
Джэйми Пэйс
ЦФ
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
13
Андре Шембри
ЦФ
Главный тренер
Джон Баттигиг
Грузия
0
Александр Иашвили
ЛП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
0
Давид Сирадзе
ЦФ
Мальта
0
Массимо Грима
ЦП
6
Райн Фенеч
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
3-2-2-1-1
0
Ревишвили
0
Амисулашвили
0
Каладзе
16
Асатиани
0
Кобиашвили
3
Салуквадзе
0
Гогуа
15
Меребашвили
10
Джано
14
Двалишвили
3-4-3
12
Хабер
0
Мамо
5
Агиус
0
Каруана
10
Коэн
0
Баджада
4
Скайберрас
8
Бриффа
13
Шембри
9
Мифсуд
0
Пэйс
14
Двалишвили
0
Иашвили
0
Иашвили
14
Двалишвили
10
Джано
6
Даушвили
6
Даушвили
10
Джано
15
Меребашвили
0
Сирадзе
0
Сирадзе
15
Меребашвили
10
Коэн
0
Грима
0
Грима
10
Коэн
4
Скайберрас
6
Фенеч
6
Фенеч
4
Скайберрас
13
Шембри
4
Фенеч
4
Фенеч
13
Шембри
Остались в запасе
Грузия
Мальта
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Джон Баттигиг
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Джон Баттигиг
Статистика матча Грузия - Мальта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
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Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
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Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
- : -
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
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Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
0 : 2
05.06.2026
Мальта
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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