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Евро-2024
Израиль - Мальта
Израиль - Мальта: обзор матча 02 сентября 2010
Израиль
02.09.2010, четверг, 22:15
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа F, 1 тур
3 : 1
Завершен
Мальта
7'
Й. Бенаюн
64'
Й. Бенаюн (П)
75'
Й. Бенаюн
38'
Д. Пэйс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Мальта
Желтая карточка
Д. Пэйс
Замена
Э. Голаса
️️️️
Б. Каял
Замена
К. Файлла
️️️️
Р. Бриффа
Замена
Э. Мускат
️️️️
Э. Эррера
ГОЛ! 3:1!
Й. Бенаюн
Замена
Ш. Арбейтман
️️️️
Б. Саар
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Й. Бенаюн
Желтая карточка
Э. Коэн
Замена
Э. Коэн
️️️️
Д. Богданович
Замена
Г. Вермут
️️️️
Э. Захави
Желтая карточка
Й. Бенаюн
ГОЛ! 1:1!
Д. Пэйс
Желтая карточка
Д. Богданович
ГОЛ! 1:0!
Й. Бенаюн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
0
Дуду Ават
ВР
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
0
Дани Бондарв
ПЗ
0
Давид Бен-Даян
ПЗ
0
Йосси Бенаюн
ЛП
0
Тамир Коэн
ЦП
8
Альмог Коэн
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
9
Лиор Рафаэлов
ЦП
17
Бен Саар
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандес
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
0
Карло Мамо
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
8
Родерик Бриффа
ЦП
0
Шон Баджада
ЦП
0
Эдвард Эррера
ЦП
4
Гарет Скайберрас
ЦП
0
Джэйми Пэйс
ЦФ
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
0
Даниэль Богданович
ЦФ
Главный тренер
Джон Баттигиг
Израиль
14
Гиль Вермут
ЦП
20
Эйял Голаса
ЦП
0
Шломи Арбейтман
ЦФ
Мальта
0
Эммануэль Мускат
ЦЗ
10
Эндрю Коэн
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
3-5-2
0
Ават
0
Бондарв
3
Бен-Хаим
0
Бен-Даян
0
Бенаюн
8
Коэн
7
Каял
9
Рафаэлов
0
Коэн
7
Захави
17
Саар
3-4-3
1
Хогг
0
Мамо
5
Агиус
0
Каруана
0
Баджада
0
Эррера
4
Скайберрас
8
Бриффа
0
Богданович
9
Мифсуд
0
Пэйс
17
Саар
0
Арбейтман
0
Арбейтман
17
Саар
7
Захави
14
Вермут
14
Вермут
7
Захави
7
Каял
20
Голаса
20
Голаса
7
Каял
0
Богданович
10
Коэн
10
Коэн
0
Богданович
0
Эррера
0
Мускат
0
Мускат
0
Эррера
8
Бриффа
7
Файлла
7
Файлла
8
Бриффа
Остались в запасе
Израиль
Мальта
Главный тренер
Луис Фернандес
Главный тренер
Джон Баттигиг
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Луис Фернандес
Главный тренер
Джон Баттигиг
Статистика матча Израиль - Мальта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
- : -
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
03.06.2026
Израиль
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
- : -
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
0 : 2
05.06.2026
Мальта
Информация о матче
Стадион:
Рамат-Ган
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