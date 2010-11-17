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Расписание матчей
Евро-2024
Хорватия - Мальта
Хорватия - Мальта: обзор матча 17 ноября 2010
Хорватия
17.11.2010, среда, 19:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа F, 4 тур
3 : 0
Завершен
Мальта
18'
Н. Кранчар
42'
Н. Кранчар
81'
Н. Калинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Мальта
Замена
П. Фенеч
️️️️
Г. Скайберрас
Желтая карточка
М. Грима
Замена
К. Саммут
️️️️
Д. Богданович
ГОЛ! 3:0!
Н. Калинич
Замена
М. Манджукич
️️️️
Эдуардо
Желтая карточка
Д. Срна
Замена
Р. Фенеч
️️️️
А. Шембри
Замена
И. Иличевич
️️️️
И. Ракитич
Замена
Н. Калинич
️️️️
М. Петрич
ГОЛ! 2:0!
Н. Кранчар
ГОЛ! 1:0!
Н. Кранчар
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
23
Ведран Рунье
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
11
Дарио Срна
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
16
Томислав Дуймович
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
22
Эдуардо
ЦФ
9
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
0
Массимо Грима
ЦП
8
Родерик Бриффа
ЦП
0
Джон Хатчинсон
ЦП
0
Шон Баджада
ЦП
4
Гарет Скайберрас
ЦП
0
Джэйми Пэйс
ЦФ
13
Андре Шембри
ЦФ
0
Даниэль Богданович
ЦФ
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
Главный тренер
Джон Баттигиг
Хорватия
15
Иво Иличевич
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
16
Никола Калинич
ЦФ
Мальта
0
Кевин Саммут
ЦП
6
Райн Фенеч
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
4-4-2
23
Рунье
3
Праньич
5
Чорлука
13
Шильденфельд
11
Срна
10
Модрич
16
Дуймович
7
Ракитич
19
Кранчар
9
Петрич
22
Эдуардо
1-5-4
1
Хогг
0
Каруана
0
Грима
0
Хатчинсон
0
Баджада
4
Скайберрас
8
Бриффа
9
Мифсуд
0
Богданович
13
Шембри
0
Пэйс
7
Ракитич
15
Иличевич
15
Иличевич
7
Ракитич
22
Эдуардо
17
Манджукич
17
Манджукич
22
Эдуардо
9
Петрич
16
Калинич
16
Калинич
9
Петрич
0
Богданович
0
Саммут
0
Саммут
0
Богданович
13
Шембри
6
Фенеч
6
Фенеч
13
Шембри
4
Скайберрас
4
Фенеч
4
Фенеч
4
Скайберрас
Остались в запасе
Хорватия
Мальта
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Джон Баттигиг
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Джон Баттигиг
Статистика матча Хорватия - Мальта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Португалия
2 : 1
03.07.2026
Хорватия
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
- : -
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
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1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
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24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
0 : 2
05.06.2026
Мальта
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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