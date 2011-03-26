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Евро-2024
Мальта - Греция
Мальта - Греция: обзор матча 26 марта 2011
Мальта
26.03.2011, суббота, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа F, 5 тур
0 : 1
Завершен
Греция
90+2'
В. Торосидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальта - Греция
+2
ГОЛ! 0:1!
В. Торосидис
Замена
Э. Коэн
️️️️
А. Шембри
+1
Желтая карточка
В. Торосидис
Красная карточка
С. Папастатопулос
Замена
П. Коне
️️️️
С. Нинис
Замена
Р. Фенеч
️️️️
Ш. Баджада
Замена
К. Митроглу
️️️️
Н. Либеропулос
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
Д. Салпингидис
Желтая карточка
Г. Цавеллас
Замена
Д. Пэйс
️️️️
Д. Каруана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
12
Джастин Хабер
ВР
0
Карло Мамо
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
8
Родерик Бриффа
ЦП
0
Джон Хатчинсон
ЦП
0
Шон Баджада
ЦП
4
Гарет Скайберрас
ЦП
0
Даниэль Богданович
ЦФ
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
13
Андре Шембри
ЦФ
Главный тренер
Джон Баттигиг
Греция
12
Александрос Цорвас
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
0
Авраам Пападопулос
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ЦЗ
10
Георгиос Карагунис
ЦП
21
Константинос Кацуранис
ЦП
7
Сотирис Нинис
ЦП
7
Георгиос Самарас
ЦФ
9
Никос Либеропулос
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Мальта
10
Эндрю Коэн
ЦП
6
Райн Фенеч
ЦП
0
Джэйми Пэйс
ЦФ
Греция
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
9
Костас Митроглу
ЦФ
3-4-3
12
Хабер
0
Мамо
5
Агиус
0
Каруана
8
Бриффа
0
Баджада
4
Скайберрас
0
Хатчинсон
13
Шембри
9
Мифсуд
0
Богданович
4-3-3
12
Цорвас
0
Пападопулос
19
Папастатопулос
15
Торосидис
3
Цавеллас
10
Карагунис
21
Кацуранис
7
Нинис
14
Салпингидис
9
Либеропулос
7
Самарас
13
Шембри
10
Коэн
10
Коэн
13
Шембри
0
Каруана
0
Пэйс
0
Пэйс
0
Каруана
0
Баджада
6
Фенеч
6
Фенеч
0
Баджада
14
Салпингидис
14
Фетфацидис
14
Фетфацидис
14
Салпингидис
7
Нинис
0
Коне
0
Коне
7
Нинис
9
Либеропулос
9
Митроглу
9
Митроглу
9
Либеропулос
Остались в запасе
Мальта
Греция
Главный тренер
Джон Баттигиг
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Джон Баттигиг
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Мальта - Греция
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
- : -
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
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Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
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27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
0 : 2
05.06.2026
Мальта
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Информация о матче
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