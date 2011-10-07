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Латвия - Мальта
Латвия - Мальта: обзор матча 07 октября 2011
Латвия
07.10.2011, пятница, 21:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа F, 11 тур
2 : 0
Завершен
Мальта
33'
А. Вишняковс
83'
А. Руднев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Латвия - Мальта
+3
Желтая карточка
А. Агиус
Желтая карточка
Д. Ивановс
+3
Желтая карточка
К. Горкшс
+2
Замена
А. Рубин
️️️️
М. Верпаковскис
+1
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
А. Руднев
Замена
П. Фенеч
️️️️
Г. Скайберрас
ГОЛ! 2:0!
А. Руднев
Замена
К. Мамо
️️️️
Р. Фенеч
Замена
Р. Ругинс
️️️️
Ю. Лайзанс
Замена
И. Вудс
️️️️
Д. Пэйс
Желтая карточка
К. Файлла
Желтая карточка
Э. Коэн
ГОЛ! 1:0!
А. Вишняковс
Пас отдал
М. Верпаковскис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
0
Павелc Михадюкc
ЦЗ
0
Денис Ивановс
ЦЗ
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
0
Оскарс Клява
ЦЗ
0
Александр Цауня
ОП
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
0
Иванс Лукьяновс
ЦП
0
Юрис Лайзанс
АП
0
Марис Верпаковскис
ЦФ
0
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Александр Старков
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
5
Андре Агиус
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
8
Родерик Бриффа
ЦП
10
Эндрю Коэн
ЦП
0
Джон Хатчинсон
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
4
Гарет Скайберрас
ЦП
6
Райн Фенеч
ЦП
0
Джэйми Пэйс
ЦФ
13
Андре Шембри
ЦФ
Главный тренер
Джон Баттигиг
Латвия
1
Павел Дорошев
ВР
2
Виталий Смирнов
ЦЗ
0
Андрей Рубин
ЦП
0
Андрейс Переплоткинс
ЦП
7
Ритварс Ругинс
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
0
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Мальта
12
Джастин Хабер
ВР
0
Карло Мамо
ЦЗ
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
0
Эдвард Эррера
ЦП
17
Тревор Чилия
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
0
Иван Вудс
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ванинс
0
Михадюкc
13
Горкшс
0
Клява
0
Ивановс
0
Цауня
5
Вишняковс
0
Лукьяновс
0
Лайзанс
0
Руднев
0
Верпаковскис
2-5-1-2
1
Хогг
5
Агиус
4
Борг
10
Коэн
7
Файлла
4
Скайберрас
6
Фенеч
0
Хатчинсон
8
Бриффа
13
Шембри
0
Пэйс
0
Верпаковскис
0
Рубин
0
Рубин
0
Верпаковскис
0
Лайзанс
7
Ругинс
7
Ругинс
0
Лайзанс
0
Руднев
0
Гаурачс
0
Гаурачс
0
Руднев
6
Фенеч
0
Мамо
0
Мамо
6
Фенеч
0
Пэйс
0
Вудс
0
Вудс
0
Пэйс
4
Скайберрас
4
Фенеч
4
Фенеч
4
Скайберрас
Остались в запасе
Латвия
Мальта
1
Павел Дорошев
ВР
2
Виталий Смирнов
ЦЗ
0
Андрейс Переплоткинс
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
Главный тренер
Александр Старков
0
Эдвард Эррера
ЦП
17
Тревор Чилия
ЦП
12
Джастин Хабер
ВР
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
Главный тренер
Джон Баттигиг
Остались в запасе
1
Павел Дорошев
ВР
2
Виталий Смирнов
ЦЗ
0
Андрейс Переплоткинс
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
Остались в запасе
0
Эдвард Эррера
ЦП
17
Тревор Чилия
ЦП
12
Джастин Хабер
ВР
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
Главный тренер
Александр Старков
Главный тренер
Джон Баттигиг
Статистика матча Латвия - Мальта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
- : -
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
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Лига наций, 6 тур
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- : -
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
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1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
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1 : 1
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Товарищеские матчи. Сборные
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Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
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