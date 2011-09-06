Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Мальта - Грузия
Мальта - Грузия: обзор матча 06 сентября 2011
Мальта
06.09.2011, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа F, 10 тур
1 : 1
Завершен
Грузия
25'
М. Мифсуд
15'
Д. Канкава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальта - Грузия
Желтая карточка
Э. Хогг
+4
Замена
И. Вудс
️️️️
Э. Коэн
+1
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
Джано
Замена
Д. Пэйс
️️️️
А. Шембри
Замена
Ш. Григалашвили
️️️️
О. Марцваладзе
Замена
В. Двалишвили
️️️️
А. Иашвили
Замена
Д. Богданович
️️️️
Р. Фенеч
Желтая карточка
Г. Кашия
ГОЛ! 1:1!
М. Мифсуд
Пас отдал
Р. Бриффа
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Канкава
Пас отдал
Д. Таргамадзе
11'
Желтая карточка
З. Хизанишвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
5
Андре Агиус
ЦЗ
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
8
Родерик Бриффа
ЦП
0
Джон Хатчинсон
ЦП
10
Эндрю Коэн
ЦП
4
Гарет Скайберрас
ЦП
6
Райн Фенеч
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
13
Андре Шембри
ЦФ
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
Главный тренер
Джон Баттигиг
Грузия
0
Нукри Ревишвили
ВР
0
Леван Кобиашвили
ЛЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
0
Каха Каладзе
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
0
Александр Иашвили
ЛП
0
Давид Таргамадзе
ЛП
20
Джаба Канкава
ЦП
10
Джано
АП
0
Отар Марцваладзе
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Мальта
12
Ребен Гаучи
ВР
0
Карло Мамо
ЦЗ
0
Эммануэль Мускат
ЦЗ
4
Пол Фенеч
ЦП
0
Джэйми Пэйс
ЦФ
0
Иван Вудс
ЦФ
0
Даниэль Богданович
ЦФ
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
0
Шота Григалашвили
ЛВ
0
Александр Кобахидзе
ЦП
0
Александр Гурули
ЦП
0
Давид Сирадзе
ЦФ
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
2-5-1-2
1
Хогг
5
Агиус
0
Каруана
10
Коэн
4
Скайберрас
6
Фенеч
7
Файлла
0
Хатчинсон
8
Бриффа
9
Мифсуд
13
Шембри
3-2-3-1-1
0
Ревишвили
18
Григалава
0
Каладзе
4
Кашия
6
Хизанишвили
0
Кобиашвили
0
Иашвили
20
Канкава
0
Таргамадзе
10
Джано
0
Марцваладзе
13
Шембри
0
Пэйс
0
Пэйс
13
Шембри
10
Коэн
0
Вудс
0
Вудс
10
Коэн
6
Фенеч
0
Богданович
0
Богданович
6
Фенеч
10
Джано
0
Кобахидзе
0
Кобахидзе
10
Джано
0
Марцваладзе
0
Григалашвили
0
Григалашвили
0
Марцваладзе
0
Иашвили
14
Двалишвили
14
Двалишвили
0
Иашвили
Остались в запасе
Мальта
Грузия
12
Ребен Гаучи
ВР
0
Карло Мамо
ЦЗ
0
Эммануэль Мускат
ЦЗ
4
Пол Фенеч
ЦП
Главный тренер
Джон Баттигиг
1
Георгий Лория
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
0
Александр Гурули
ЦП
0
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Остались в запасе
12
Ребен Гаучи
ВР
0
Карло Мамо
ЦЗ
0
Эммануэль Мускат
ЦЗ
4
Пол Фенеч
ЦП
Остались в запасе
1
Георгий Лория
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
0
Александр Гурули
ЦП
0
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Джон Баттигиг
Главный тренер
Темури Кецбая
Статистика матча Мальта - Грузия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
- : -
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
0 : 2
05.06.2026
Мальта
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
Новости команд
Все
Мальта
Грузия
Мальта – Эсватини: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
19:20
Товарищеские матчи (сборные): шансы Мальты и Эсватини на победу в матче
Вчера, 09:02
Экс-капитан сборной Грузии умер в 54 года
22 октября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Северная Ирландия – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Мальта – Эсватини: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
19:20
Товарищеские матчи (сборные): шансы Мальты и Эсватини на победу в матче
Вчера, 09:02
Мальта – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Мальта – Андорра: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Мальта – Гибралтар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Экс-капитан сборной Грузии умер в 54 года
22 октября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Северная Ирландия – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Северная Ирландия – Грузия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
2 октября
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+