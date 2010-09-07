Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Мальта - Латвия
Мальта - Латвия: обзор матча 07 сентября 2010
Мальта
07.09.2010, вторник, 21:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа F, 2 тур
0 : 2
Завершен
Латвия
43'
К. Горкшс
85'
М. Верпаковскис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальта - Латвия
+2
Замена
А. Переплоткинс
️️️️
М. Верпаковскис
ГОЛ! 0:2!
М. Верпаковскис
Замена
В. Астафьевс
️️️️
М. Рафальскис
Замена
Р. Фенеч
️️️️
Г. Скайберрас
Замена
К. Файлла
️️️️
К. Мамо
Замена
Г. Карлсонс
️️️️
А. Руднев
Желтая карточка
Д. Богданович
Желтая карточка
М. Рафальскис
Замена
Д. Богданович
️️️️
Э. Мускат
Желтая карточка
М. Мифсуд
ГОЛ! 0:1!
К. Горкшс
Желтая карточка
А. Агиус
Желтая карточка
О. Клява
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
0
Эммануэль Мускат
ЦЗ
0
Карло Мамо
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
10
Эндрю Коэн
ЦП
8
Родерик Бриффа
ЦП
0
Шон Баджада
ЦП
4
Гарет Скайберрас
ЦП
0
Джэйми Пэйс
ЦФ
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
Главный тренер
Джон Баттигиг
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
0
Денис Ивановс
ЦЗ
0
Павелc Михадюкc
ЦЗ
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
0
Оскарс Клява
ЦЗ
0
Александр Цауня
ОП
0
Андрей Рубин
ЦП
0
Максим Рафальскис
ЦП
0
Юрис Лайзанс
АП
0
Марис Верпаковскис
ЦФ
0
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Александр Старков
Мальта
7
Клэйтон Файлла
ЦП
6
Райн Фенеч
ЦП
0
Даниэль Богданович
ЦФ
Латвия
0
Виталий Астафьевс
ЦП
0
Андрейс Переплоткинс
ЦП
0
Гиртс Карлсонс
ЦФ
4-4-2
1
Хогг
0
Мускат
5
Агиус
0
Каруана
0
Мамо
10
Коэн
0
Баджада
4
Скайберрас
8
Бриффа
9
Мифсуд
0
Пэйс
4-1-2-1-2
1
Ванинс
0
Михадюкc
13
Горкшс
0
Клява
0
Ивановс
0
Цауня
0
Рубин
0
Рафальскис
0
Лайзанс
0
Руднев
0
Верпаковскис
0
Мамо
7
Файлла
7
Файлла
0
Мамо
4
Скайберрас
6
Фенеч
6
Фенеч
4
Скайберрас
0
Мускат
0
Богданович
0
Богданович
0
Мускат
0
Рафальскис
0
Астафьевс
0
Астафьевс
0
Рафальскис
0
Верпаковскис
0
Переплоткинс
0
Переплоткинс
0
Верпаковскис
0
Руднев
0
Карлсонс
0
Карлсонс
0
Руднев
Остались в запасе
Мальта
Латвия
Главный тренер
Джон Баттигиг
Главный тренер
Александр Старков
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Джон Баттигиг
Главный тренер
Александр Старков
Статистика матча Мальта - Латвия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
- : -
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
0 : 2
05.06.2026
Мальта
Латвия
Лига наций, 5 тур
Черногория
- : -
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Лига наций, Переходные матчи
Латвия
1 : 0
31.03.2026
Гибралтар
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
Новости команд
Все
Мальта
Латвия
Товарищеские матчи (сборные): шансы Мальты и Эсватини на победу в матче
09:02
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Кипр – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Мальта – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Кипр – Латвия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Мальты и Эсватини на победу в матче
09:02
Мальта – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Мальта – Андорра: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Мальта – Гибралтар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Лига наций. Норвегия справилась с Данией благодаря дублю Холанда и другие результаты
24 сентября
1
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Кипр – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Кипр – Латвия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
Латвия – Черногория: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Латвия – Черногория: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
1 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+