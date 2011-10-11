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Мальта - Израиль
Мальта - Израиль: обзор матча 11 октября 2011
Мальта
11.10.2011, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа F, 12 тур
0 : 2
Завершен
Израиль
11'
Л. Рафаэлов
90+3'
Р. Гершон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальта - Израиль
+3
ГОЛ! 0:2!
Р. Гершон
Желтая карточка
А. Агиус
+2
Замена
С. Борг
️️️️
Д. Каруана
Замена
К. Каруана
️️️️
И. Вудс
Замена
Т. Бен-Хаим
️️️️
Б. Саар
Желтая карточка
И. Вудс
Замена
Э. Эррера
️️️️
П. Фенеч
Замена
Г. Вермут
️️️️
Д. Бондарв
Замена
А. Коэн
️️️️
Л. Рафаэлов
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Рафаэлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
0
Карло Мамо
ЦЗ
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
8
Родерик Бриффа
ЦП
0
Джон Хатчинсон
ЦП
4
Гарет Скайберрас
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
6
Райн Фенеч
ЦП
0
Иван Вудс
ЦФ
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
Главный тренер
Джон Баттигиг
Израиль
0
Дуду Ават
ВР
5
Рами Гершон
ВР
0
Дани Бондарв
ПЗ
4
Нир Биттон
ОП
19
Талеб Тватиха
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
9
Лиор Рафаэлов
ЦП
20
Эйял Голаса
ЦП
16
Маор-Бар Бузагло
ПП
17
Бен Саар
ЦФ
8
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандес
Мальта
12
Джастин Хабер
ВР
7
Кристиан Каруана
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
0
Эдвард Эррера
ЦП
0
Джэйми Пэйс
ЦФ
13
Андре Шембри
ЦФ
Израиль
23
Гай Хаймов
ВР
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
0
Ицхак Коэн
ЦП
14
Гиль Вермут
ЦП
8
Альмог Коэн
ЦП
0
Дуду Битон
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
3-5-2
1
Хогг
0
Мамо
0
Каруана
5
Агиус
0
Хатчинсон
4
Скайберрас
4
Фенеч
6
Фенеч
8
Бриффа
9
Мифсуд
0
Вудс
1-1-5-2
0
Ават
0
Бондарв
4
Биттон
16
Бузагло
6
Натхо
9
Рафаэлов
20
Голаса
19
Тватиха
8
Хемед
17
Саар
4
Фенеч
0
Эррера
0
Эррера
4
Фенеч
0
Вудс
7
Каруана
7
Каруана
0
Вудс
0
Каруана
4
Борг
4
Борг
0
Каруана
17
Саар
3
Бен-Хаим
3
Бен-Хаим
17
Саар
0
Бондарв
14
Вермут
14
Вермут
0
Бондарв
9
Рафаэлов
8
Коэн
8
Коэн
9
Рафаэлов
Остались в запасе
Мальта
Израиль
0
Джэйми Пэйс
ЦФ
12
Джастин Хабер
ВР
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
13
Андре Шембри
ЦФ
Главный тренер
Джон Баттигиг
0
Дуду Битон
ЦФ
0
Ицхак Коэн
ЦП
23
Гай Хаймов
ВР
10
Элианив Барда
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандес
Остались в запасе
0
Джэйми Пэйс
ЦФ
12
Джастин Хабер
ВР
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
13
Андре Шембри
ЦФ
Остались в запасе
0
Дуду Битон
ЦФ
0
Ицхак Коэн
ЦП
23
Гай Хаймов
ВР
10
Элианив Барда
ЦФ
Главный тренер
Джон Баттигиг
Главный тренер
Луис Фернандес
Статистика матча Мальта - Израиль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
- : -
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
03.06.2026
Израиль
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
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