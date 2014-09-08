Деян Дамьянович - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Деян
|Фамилия
|Дамьянович
|Команда
|Бейджин Гуоань
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мостар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 июля 1981 (41 год)
|Рост
|187
|Имя
|Деян
|Фамилия
|Дамьянович
|Команда
|Бейджин Гуоань
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мостар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 июля 1981 (41 год)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черногория
|7
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2015
|Был в запасе
|Черногория
|2:3
|Австрия
|08.09.2015
|1' -46'
|Молдавия
|0:2
|Черногория
|05.09.2015
|59' -90'
|Черногория
|2:0
|Лихтенштейн
|14.06.2015
|1' -94'
|Швеция
|3:1
|Черногория
|64'
|27.03.2015
|Был в запасе
|Черногория
|0:3
|Россия
|15.11.2014
|1' -66'
|Черногория
|1:1
|Швеция
|12.10.2014
|77' -90'
|Австрия
|1:0
|Черногория
|09.10.2014
|1' -90'
|Лихтенштейн
|0:0
|Черногория
|08.09.2014
|1' -81'
|Черногория
|2:0
|Молдавия