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    Деян Дамьянович - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Деян
    Фамилия Дамьянович
    Команда Бейджин Гуоань
    Состав Основной
    Родной город Мостар
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 июля 1981 (41 год)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черногория 7 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2015 Был в запасе Черногория 2:3 Австрия
    08.09.2015 1' -46' Молдавия 0:2 Черногория
    05.09.2015 59' -90' Черногория 2:0 Лихтенштейн
    14.06.2015 1' -94' Швеция 3:1 Черногория
    64'
    27.03.2015 Был в запасе Черногория 0:3 Россия
    15.11.2014 1' -66' Черногория 1:1 Швеция
    12.10.2014 77' -90' Австрия 1:0 Черногория
    09.10.2014 1' -90' Лихтенштейн 0:0 Черногория
    08.09.2014 1' -81' Черногория 2:0 Молдавия
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