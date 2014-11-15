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Расписание матчей
Евро-2024
Черногория - Швеция
Черногория - Швеция: обзор матча 15 ноября 2014
Черногория
15.11.2014, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа G, 4 тур
1 : 1
Завершен
Швеция
80'
С. Йоветич (П)
9'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черногория - Швеция
87'
Желтая карточка
К. Чельстрем
86'
Замена
И. Телин
️️️️
Э. Зенгин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Йоветич
80'
Замена
Б. Янкович
️️️️
Ж. Томашевич
77'
Желтая карточка
М. Баша
72'
67'
Желтая карточка
А. Экдаль
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
Д. Дамьянович
66'
62'
Замена
С. Ларссон
️️️️
Э. Форсберг
Желтая карточка
М. Бакич
50'
46'
Замена
О. Вендт
️️️️
М. Лустиг
Замена
М. Бакич
️️️️
В. Божович
46'
9'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
12
Младен Божович
ВР
3
Владимир Волков
ЛЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
5
Марко Баша
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
19
Владимир Божович
ЛП
16
Владимир Йовович
ЛВ
17
Эльсад Зверотич
ЦП
0
Никола Вукчевич
ЦП
14
Деян Дамьянович
ЦФ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
0
Расмус Бенгтссон
ЛЗ
3
Микаэль Антонссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ПЗ
22
Эркан Зенгин
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
9
Ким Чельстрем
ОП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Черногория
0
Иван Янюшевич
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
2
Саво Павичевич
ПЗ
7
Младен Кашчелан
ОП
21
Бранислав Янкович
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
20
Неманья Николич
ЦП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
21
Александар Болевич
ЦФ
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
23
Йохан Далин
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
16
Понтус Вернблум
ОП
11
Александер Качаниклич
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
22
Исаак Телин
ЦФ
6
Набиль Бауи
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
14
Бранимир Хргота
ЦФ
4-3-1-2
12
Божович
3
Волков
5
Баша
15
Савич
6
Томашевич
19
Божович
0
Вукчевич
17
Зверотич
16
Йовович
10
Йоветич
14
Дамьянович
4-1-2-2-1
1
Исакссон
2
Лустиг
3
Антонссон
4
Гранквист
0
Бенгтссон
9
Чельстрем
21
Дурмаз
13
Экдаль
22
Зенгин
10
Форсберг
10
Ибрагимович
6
Томашевич
21
Янкович
21
Янкович
6
Томашевич
19
Божович
18
Бакич
18
Бакич
19
Божович
14
Дамьянович
11
Бечирай
11
Бечирай
14
Дамьянович
2
Лустиг
17
Вендт
17
Вендт
2
Лустиг
10
Форсберг
7
Ларссон
7
Ларссон
10
Форсберг
22
Зенгин
22
Телин
22
Телин
22
Зенгин
Остались в запасе
Черногория
Швеция
0
Иван Янюшевич
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
2
Саво Павичевич
ПЗ
7
Младен Кашчелан
ОП
20
Неманья Николич
ЦП
21
Александар Болевич
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
23
Йохан Далин
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
16
Понтус Вернблум
ОП
11
Александер Качаниклич
ЦП
6
Набиль Бауи
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
14
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Остались в запасе
0
Иван Янюшевич
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
2
Саво Павичевич
ПЗ
7
Младен Кашчелан
ОП
20
Неманья Николич
ЦП
21
Александар Болевич
ЦФ
Остались в запасе
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
23
Йохан Далин
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
16
Понтус Вернблум
ОП
11
Александер Качаниклич
ЦП
6
Набиль Бауи
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
14
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Главный тренер
Эрик Хамрен
Статистика матча Черногория - Швеция
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
- : -
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
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