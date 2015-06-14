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Расписание матчей
Евро-2024
Швеция - Черногория
Швеция - Черногория: обзор матча 14 июня 2015
Швеция
14.06.2015, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа G, 6 тур
3 : 1
Завершен
Черногория
38'
М. Берг
40'
З. Ибрагимович
44'
З. Ибрагимович
64'
Д. Дамьянович (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Черногория
Замена
О. Тойвонен
️️️️
З. Ибрагимович
90'
+1
87'
Желтая карточка
Н. Вукчевич
Желтая карточка
А. Экдаль
80'
74'
Замена
С. Балич
️️️️
М. Симич
73'
Травма
М. Симич
Замена
П. Вернблум
️️️️
К. Чельстрем
71'
Желтая карточка
К. Чельстрем
67'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Э. Зенгин
65'
64'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Дамьянович
57'
Замена
Э. Савельич
️️️️
Э. Зверотич
55'
Желтая карточка
А. Болевич
54'
Желтая карточка
Ж. Томашевич
48'
Желтая карточка
М. Симич
46'
Замена
А. Болевич
️️️️
М. Кашчелан
ГОЛ! 3:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
С. Ларссон
44'
ГОЛ! 2:0!
З. Ибрагимович
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Берг
Пас отдал
А. Экдаль
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
13
Эрик Йоханссон
ЦЗ
15
Александер Милошевич
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
9
Ким Чельстрем
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
13
Альбин Экдаль
ПП
10
Златан Ибрагимович
(К)
ЦФ
9
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Черногория
1
Вукашин Полекшич
ВР
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
17
Эльсад Зверотич
ПЗ
11
Фатош Бечирай
ЛП
0
Никола Вукчевич
ОП
7
Младен Кашчелан
ОП
9
Стефан Мугоша
ЦП
14
Деян Дамьянович
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
13
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
0
Пер Нильссон
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
16
Понтус Вернблум
ОП
19
Маркус Роден
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
20
Ола Тойвонен
ЦП
Черногория
13
Иван Янюшевич
ВР
12
Младен Божович
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
2
Эстебан Савельич
ЦЗ
18
Марко Бакич
ЦП
7
Симон Вукчевич
ЦП
20
Неманья Николич
ЦП
4
Марко Вукчевич
ЦФ
21
Александар Болевич
ЦФ
10
Петар Грбич
ЦФ
8
Горан Вуйович
ЦФ
4-4-2
1
Исакссон
5
Бенгтссон
13
Йоханссон
15
Милошевич
17
Вендт
22
Зенгин
9
Чельстрем
7
Ларссон
13
Экдаль
9
Берг
10
Ибрагимович
3-4-2-1
1
Полекшич
6
Томашевич
22
Симич
15
Савич
17
Зверотич
0
Вукчевич
7
Кашчелан
23
Марушич
9
Мугоша
11
Бечирай
14
Дамьянович
9
Чельстрем
16
Вернблум
16
Вернблум
9
Чельстрем
10
Ибрагимович
20
Тойвонен
20
Тойвонен
10
Ибрагимович
22
Зенгин
10
Форсберг
10
Форсберг
22
Зенгин
22
Симич
15
Балич
15
Балич
22
Симич
17
Зверотич
2
Савельич
2
Савельич
17
Зверотич
7
Кашчелан
21
Болевич
21
Болевич
7
Кашчелан
Остались в запасе
Швеция
Черногория
1
Робин Ольсен
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
13
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
0
Пер Нильссон
ЦЗ
19
Маркус Роден
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
Главный тренер
Эрик Хамрен
4
Марко Вукчевич
ЦФ
13
Иван Янюшевич
ВР
12
Младен Божович
ВР
18
Марко Бакич
ЦП
7
Симон Вукчевич
ЦП
20
Неманья Николич
ЦП
10
Петар Грбич
ЦФ
8
Горан Вуйович
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
13
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
0
Пер Нильссон
ЦЗ
19
Маркус Роден
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
Остались в запасе
4
Марко Вукчевич
ЦФ
13
Иван Янюшевич
ВР
12
Младен Божович
ВР
18
Марко Бакич
ЦП
7
Симон Вукчевич
ЦП
20
Неманья Николич
ЦП
10
Петар Грбич
ЦФ
8
Горан Вуйович
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Главный тренер
Бранко Брнович
Статистика матча Швеция - Черногория
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
- : -
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Хюсейн Гечек
(Стамбул)
Стадион:
Френдс Арена
Где смотреть матч:
"Россия 2" 21:35 (прямая)
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