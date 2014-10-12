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Расписание матчей
Евро-2024
Австрия - Черногория
Австрия - Черногория: обзор матча 12 октября 2014
Австрия
12.10.2014, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа G, 3 тур
1 : 0
Завершен
Черногория
24'
Р. Окотие
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Черногория
Замена
В. Лазаро
️️️️
Р. Окотие
83'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
З. Юнузович
78'
77'
Замена
Д. Дамьянович
️️️️
В. Божович
71'
Замена
В. Йовович
️️️️
Э. Зверотич
69'
Желтая карточка
М. Симич
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
69'
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
М. Арнаутович
63'
Желтая карточка
З. Юнузович
56'
54'
Желтая карточка
В. Божович
ГОЛ! 1:0!
Р. Окотие
Пас отдал
М. Арнаутович
24'
13'
Желтая карточка
Э. Зверотич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
1
Роберт Альмер
ВР
5
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Златко Юнузович
ЦП
9
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
11
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Черногория
1
Вукашин Полекшич
ВР
3
Владимир Волков
ЛЗ
19
Владимир Божович
ЛЗ
5
Марко Баша
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
20
Неманья Николич
ЦП
0
Никола Вукчевич
ЦП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
16
Кевин Виммер
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
6
Штефан Илсанкер
ЦП
18
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Черногория
12
Младен Божович
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
2
Саво Павичевич
ПЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
13
Владимир Болевич
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
10
Петар Грбич
ЦФ
14
Деян Дамьянович
ЦФ
3-3-1-3
1
Альмер
4
Хинтереггер
8
Алаба
17
Кляйн
5
Фукс
14
Баумгартлингер
3
Драгович
10
Юнузович
11
Харник
7
Арнаутович
9
Окотие
3-2-2-2
1
Полекшич
15
Савич
22
Симич
17
Зверотич
3
Волков
19
Божович
20
Николич
0
Вукчевич
9
Вучинич
11
Бечирай
9
Окотие
22
Лазаро
22
Лазаро
9
Окотие
10
Юнузович
6
Илсанкер
6
Илсанкер
10
Юнузович
7
Арнаутович
19
Хинтерсер
19
Хинтерсер
7
Арнаутович
17
Зверотич
16
Йовович
16
Йовович
17
Зверотич
19
Божович
14
Дамьянович
14
Дамьянович
19
Божович
Остались в запасе
Австрия
Черногория
1
Хайнц Линднер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
16
Кевин Виммер
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
18
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
12
Младен Божович
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
2
Саво Павичевич
ПЗ
13
Владимир Болевич
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
10
Петар Грбич
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Остались в запасе
1
Хайнц Линднер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
16
Кевин Виммер
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
18
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
Остались в запасе
12
Младен Божович
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
2
Саво Павичевич
ПЗ
13
Владимир Болевич
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
10
Петар Грбич
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Бранко Брнович
Статистика матча Австрия - Черногория
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
- : -
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Эрнст Хаппель
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