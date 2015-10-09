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Расписание матчей
Евро-2024
Черногория - Австрия
Черногория - Австрия: обзор матча 09 октября 2015
Черногория
09.10.2015, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа G, 9 тур
2 : 3
Завершен
Австрия
32'
М. Вучинич
68'
Ф. Бечирай
55'
М. Янко
81'
М. Арнаутович
90+2'
М. Забитцер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черногория - Австрия
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
М. Забитцер
Красная карточка
М. Вучинич
87'
Желтая карточка
М. Вучинич
87'
82'
Замена
М. Забитцер
️️️️
З. Юнузович
82'
Замена
Р. Окотие
️️️️
Д. Алаба
82'
Замена
Я. Яншер
️️️️
М. Янко
81'
ГОЛ! 2:2!
М. Арнаутович
Пас отдал
К. Фукс
Желтая карточка
В. Полекшич
78'
Замена
С. Балич
️️️️
Ж. Томашевич
74'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Бечирай
68'
Замена
С. Мандич
️️️️
С. Мугоша
64'
Замена
Э. Зверотич
️️️️
В. Болевич
56'
55'
ГОЛ! 1:1!
М. Янко
Пас отдал
М. Харник
ГОЛ! 1:0!
М. Вучинич
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
1
Вукашин Полекшич
ВР
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
0
Никола Вукчевич
ЦП
3
Владимир Родич
ЦП
13
Владимир Болевич
ЦП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Австрия
1
Роберт Альмер
ВР
5
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Златко Юнузович
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
11
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Милан Миятович
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
2
Эстебан Савельич
ЦЗ
5
Марко Баша
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
7
Станиша Мандич
ЛП
7
Младен Кашчелан
ОП
21
Бранислав Янкович
ЦП
20
Неманья Николич
ЦП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
14
Деян Дамьянович
ЦФ
Австрия
23
Рамазан Озкан
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
16
Кевин Виммер
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
4
Михаэль Мадль
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
9
Марсель Забитцер
ЦП
18
Штефан Шваб
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
9
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
4-3-3
1
Полекшич
6
Томашевич
22
Симич
15
Савич
23
Марушич
0
Вукчевич
3
Родич
13
Болевич
9
Мугоша
9
Вучинич
11
Бечирай
3-3-1-3
1
Альмер
15
Предль
17
Кляйн
8
Алаба
3
Драгович
14
Баумгартлингер
5
Фукс
10
Юнузович
11
Харник
7
Арнаутович
21
Янко
6
Томашевич
15
Балич
15
Балич
6
Томашевич
13
Болевич
17
Зверотич
17
Зверотич
13
Болевич
9
Мугоша
7
Мандич
7
Мандич
9
Мугоша
10
Юнузович
9
Забитцер
9
Забитцер
10
Юнузович
21
Янко
22
Яншер
22
Яншер
21
Янко
8
Алаба
9
Окотие
9
Окотие
8
Алаба
Остались в запасе
Черногория
Австрия
21
Бранислав Янкович
ЦП
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Милан Миятович
ВР
2
Эстебан Савельич
ЦЗ
5
Марко Баша
ЦЗ
7
Младен Кашчелан
ОП
20
Неманья Николич
ЦП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
14
Деян Дамьянович
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
23
Рамазан Озкан
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
16
Кевин Виммер
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
4
Михаэль Мадль
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
18
Штефан Шваб
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
21
Бранислав Янкович
ЦП
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Милан Миятович
ВР
2
Эстебан Савельич
ЦЗ
5
Марко Баша
ЦЗ
7
Младен Кашчелан
ОП
20
Неманья Николич
ЦП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
14
Деян Дамьянович
ЦФ
Остались в запасе
23
Рамазан Озкан
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
16
Кевин Виммер
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
4
Михаэль Мадль
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
18
Штефан Шваб
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Черногория - Австрия
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
- : -
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Под Горицом
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2, Спорт 1
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