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Расписание матчей
Евро-2024
Черногория - Лихтенштейн
Черногория - Лихтенштейн: обзор матча 05 сентября 2015
Черногория
05.09.2015, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа G, 7 тур
2 : 0
Завершен
Лихтенштейн
38'
Ф. Бечирай
56'
С. Йоветич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черногория - Лихтенштейн
86'
Замена
Р. Губзер
️️️️
М. Бюхель
76'
Замена
Н. Кибер
️️️️
Ф. Бургмайер
Замена
С. Мугоша
️️️️
С. Йоветич
69'
Замена
Э. Зверотич
️️️️
А. Марушич
68'
66'
Замена
Д. Саланович
️️️️
С. Визер
Замена
Д. Дамьянович
️️️️
М. Вучинич
59'
ГОЛ! 2:0!
С. Йоветич
Пас отдал
Ф. Бечирай
56'
Желтая карточка
А. Марушич
48'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бечирай
Пас отдал
С. Йоветич
38'
32'
Желтая карточка
С. Визер
22'
Желтая карточка
М. Фрик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
1
Вукашин Полекшич
ВР
3
Владимир Волков
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
5
Марко Баша
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
0
Никола Вукчевич
ЦП
13
Владимир Болевич
ЦП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
23
Мишель Польверино
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
16
Мартин Рехштайнер
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
10
Сандро Визер
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
6
Андреас Кристен
ПП
10
Марио Фрик
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
20
Драшко Божович
ЦЗ
2
Эстебан Савельич
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
7
Младен Кашчелан
ОП
21
Бранислав Янкович
ЦП
14
Деян Дамьянович
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Лихтенштейн
12
Ченгиз Бичер
ВР
3
Матиас Зеле
ЦЗ
22
Армандо Хееб
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
17
Робин Губзер
ЦП
21
Никлас Кибер
ПП
11
Деннис Саланович
ЦФ
3-2-2-3
1
Полекшич
15
Савич
5
Баша
6
Томашевич
3
Волков
23
Марушич
0
Вукчевич
13
Болевич
10
Йоветич
9
Вучинич
11
Бечирай
1-5-2-2
0
Йеле
4
Кауфманн
6
Кристен
18
Хаслер
10
Визер
11
Бургмайер
16
Рехштайнер
23
Польверино
13
Бюхель
15
Йилдыз
10
Фрик
23
Марушич
17
Зверотич
17
Зверотич
23
Марушич
9
Вучинич
14
Дамьянович
14
Дамьянович
9
Вучинич
10
Йоветич
9
Мугоша
9
Мугоша
10
Йоветич
13
Бюхель
17
Губзер
17
Губзер
13
Бюхель
11
Бургмайер
21
Кибер
21
Кибер
11
Бургмайер
10
Визер
11
Саланович
11
Саланович
10
Визер
Остались в запасе
Черногория
Лихтенштейн
20
Драшко Божович
ЦЗ
21
Бранислав Янкович
ЦП
1
Милан Миятович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
2
Эстебан Савельич
ЦЗ
7
Младен Кашчелан
ОП
Главный тренер
Бранко Брнович
22
Армандо Хееб
ЦП
12
Ченгиз Бичер
ВР
3
Матиас Зеле
ЦЗ
20
Сандро Вольфингер
ЦП
Главный тренер
Рене Паурич
Остались в запасе
20
Драшко Божович
ЦЗ
21
Бранислав Янкович
ЦП
1
Милан Миятович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
2
Эстебан Савельич
ЦЗ
7
Младен Кашчелан
ОП
Остались в запасе
22
Армандо Хееб
ЦП
12
Ченгиз Бичер
ВР
3
Матиас Зеле
ЦЗ
20
Сандро Вольфингер
ЦП
Главный тренер
Бранко Брнович
Главный тренер
Рене Паурич
Статистика матча Черногория - Лихтенштейн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
1 : 0
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Под Горицом
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