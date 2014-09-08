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Расписание матчей
Евро-2024
Черногория - Молдова
Черногория - Молдова: обзор матча 08 сентября 2014
Черногория
08.09.2014, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа G, 1 тур
2 : 0
Завершен
Молдова
45+3'
М. Вучинич
73'
Ж. Томашевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черногория - Молдова
82'
Замена
Е. Чеботару
️️️️
С. Георгиев
Замена
Н. Вукчевич
️️️️
Д. Дамьянович
81'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Томашевич
Пас отдал
Н. Николич
73'
68'
Замена
В. Посмак
️️️️
Е. Сидоренко
Замена
В. Йовович
️️️️
Ф. Бечирай
66'
62'
Желтая карточка
С. Георгиев
Желтая карточка
М. Вучинич
60'
54'
Замена
М. Антонюк
️️️️
А. Антонюк
Замена
С. Балич
️️️️
В. Волков
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Вучинич
Пас отдал
Н. Николич
45'
+3
41'
Желтая карточка
И. Армаш
Желтая карточка
В. Волков
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
1
Вукашин Полекшич
ВР
19
Владимир Божович
ЛЗ
3
Владимир Волков
ЛЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
20
Неманья Николич
ЦП
14
Деян Дамьянович
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Молдова
1
Илья Чебану
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
13
Александр Антонюк
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
19
Сергей Георгиев
ПП
0
Сергей Алексеев
ЦФ
20
Евгений Сидоренко
ЦФ
10
Александр Дедов
ЦФ
Главный тренер
Ион Карас
Черногория
0
Иван Янюшевич
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
2
Саво Павичевич
ПЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
0
Милош Кркотич
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
0
Никола Вукчевич
ЦП
0
Филип Касалица
ПП
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
0
Штефан Бургиу
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
0
Александр Время
ЦП
0
Максим Антонюк
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
0
Денис Калинков
ЦФ
3-2-1-3
1
Полекшич
6
Томашевич
15
Савич
17
Зверотич
3
Волков
19
Божович
20
Николич
9
Вучинич
11
Бечирай
14
Дамьянович
4-3-3
1
Чебану
2
Армаш
20
Рацу
6
Епуряну
4
Головатенко
19
Георгиев
7
Ионицэ
13
Антонюк
10
Дедов
20
Сидоренко
0
Алексеев
11
Бечирай
16
Йовович
16
Йовович
11
Бечирай
3
Волков
15
Балич
15
Балич
3
Волков
14
Дамьянович
0
Вукчевич
0
Вукчевич
14
Дамьянович
13
Антонюк
0
Антонюк
0
Антонюк
13
Антонюк
20
Сидоренко
5
Посмак
5
Посмак
20
Сидоренко
19
Георгиев
9
Чеботару
9
Чеботару
19
Георгиев
Остались в запасе
Черногория
Молдова
0
Иван Янюшевич
ВР
0
Милош Кркотич
ЦП
7
Марко Вешович
ЦЗ
2
Саво Павичевич
ПЗ
18
Марко Бакич
ЦП
0
Филип Касалица
ПП
Главный тренер
Бранко Брнович
0
Александр Время
ЦП
0
Денис Калинков
ЦФ
12
Станислав Намашко
ВР
0
Штефан Бургиу
ЦЗ
Главный тренер
Ион Карас
Остались в запасе
0
Иван Янюшевич
ВР
0
Милош Кркотич
ЦП
7
Марко Вешович
ЦЗ
2
Саво Павичевич
ПЗ
18
Марко Бакич
ЦП
0
Филип Касалица
ПП
Остались в запасе
0
Александр Время
ЦП
0
Денис Калинков
ЦФ
12
Станислав Намашко
ВР
0
Штефан Бургиу
ЦЗ
Главный тренер
Бранко Брнович
Главный тренер
Ион Карас
Статистика матча Черногория - Молдова
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
- : -
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Под Горицом
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