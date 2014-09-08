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    Йоэль Линдпере - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Йоэль
    Фамилия Линдпере
    Команда Баник
    Состав Основной
    Родной город Таллинн
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 октября 1981 (41 год)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эстония 9 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.10.2015 67' -90' Эстония 0:1 Швейцария
    09.10.2015 70' -90' Англия 2:0 Эстония
    08.09.2015 1' -84' Словения 1:0 Эстония
    21'
    05.09.2015 1' -67' Эстония 1:0 Литва
    14.06.2015 1' -84' Эстония 2:0 Сан-Марино
    35'
    27.03.2015 Был в запасе Швейцария 3:0 Эстония
    15.11.2014 46' -90' Сан-Марино 0:0 Эстония
    12.10.2014 46' -90' Эстония 0:1 Англия
    09.10.2014 1' -76' Литва 1:0 Эстония
    08.09.2014 1' -85' Эстония 1:0 Словения
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