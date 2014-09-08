Йоэль Линдпере - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Йоэль
|Фамилия
|Линдпере
|Команда
|Баник
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллинн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 октября 1981 (41 год)
|Рост
|178
|Имя
|Йоэль
|Фамилия
|Линдпере
|Команда
|Баник
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллинн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 октября 1981 (41 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эстония
|9
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.10.2015
|67' -90'
|Эстония
|0:1
|Швейцария
|09.10.2015
|70' -90'
|Англия
|2:0
|Эстония
|08.09.2015
|1' -84'
|Словения
|1:0
|Эстония
|21'
|05.09.2015
|1' -67'
|Эстония
|1:0
|Литва
|14.06.2015
|1' -84'
|Эстония
|2:0
|Сан-Марино
|35'
|27.03.2015
|Был в запасе
|Швейцария
|3:0
|Эстония
|15.11.2014
|46' -90'
|Сан-Марино
|0:0
|Эстония
|12.10.2014
|46' -90'
|Эстония
|0:1
|Англия
|09.10.2014
|1' -76'
|Литва
|1:0
|Эстония
|08.09.2014
|1' -85'
|Эстония
|1:0
|Словения