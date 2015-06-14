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Расписание матчей
Евро-2024
Эстония - Сан-Марино
Эстония - Сан-Марино: обзор матча 14 июня 2015
Эстония
14.06.2015, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа E, 6 тур
2 : 0
Завершен
Сан-Марино
35'
С. Зенев
63'
С. Зенев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Сан-Марино
89'
Замена
А. Бьянки
️️️️
М. Витаиоли
Замена
И. Теевер
️️️️
С. Зенев
89'
Замена
Д. Круглов
️️️️
Й. Линдпере
84'
79'
Замена
М. Стефанелли
️️️️
Д. Эзекиель Ринальди
Замена
И. Антонов
️️️️
К. Васильев
79'
71'
Замена
М. Червеллини
️️️️
Л. Този
ГОЛ! 2:0!
С. Зенев
Пас отдал
К. Калласте
63'
58'
Желтая карточка
М. Баттистини
ГОЛ! 1:0!
С. Зенев
Пас отдал
Й. Линдпере
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
12
Микхел Аксалу
ВР
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
18
Карол Метс
ЦП
2
Йоэль Линдпере
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
6
Александр Дмитриев
ЦП
7
Рауно Аллику
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
9
Атс Пурье
ЦФ
Главный тренер
Магнус Перссон
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
15
Лоренцо Гасперони
ЦП
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
21
Лука Този
ЦП
17
Хосе Хирш
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
2
Джовании Бонини
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Эстония
1
Сергей Парейко
ВР
22
Павел Лондак
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
17
Маркус Юргенсон
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
21
Артем Дмитриев
ОП
4
Максим Гуссев
ЦП
6
Илья Антонов
ЦП
13
Сиим Лутс
ЦП
15
Ингемар Теевер
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
22
Карло Валентини
ВР
23
Джакомо Мураччини
ВР
6
Алекс Делла Валле
ЦЗ
18
Маттео Колонна
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
14
Марко Берарди
ЦЗ
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
14
Микеле Червеллини
ЦП
8
Алекс Гасперони
ЦП
0
Алессандро Бьянки
ЦФ
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
3-4-3
12
Аксалу
15
Клаван
23
Тенисте
19
Калласте
18
Метс
14
Васильев
6
Дмитриев
2
Линдпере
9
Пурье
10
Зенев
7
Аллику
4-3-3
23
Симончини
21
Баттистини
13
Делла Валле
3
Палацци
5
Бролли
15
Гасперони
19
Ринальди
21
Този
2
Бонини
7
Витаиоли
17
Хирш
14
Васильев
6
Антонов
6
Антонов
14
Васильев
10
Зенев
15
Теевер
15
Теевер
10
Зенев
2
Линдпере
5
Круглов
5
Круглов
2
Линдпере
7
Витаиоли
0
Бьянки
0
Бьянки
7
Витаиоли
21
Този
14
Червеллини
14
Червеллини
21
Този
19
Ринальди
9
Стефанелли
9
Стефанелли
19
Ринальди
Остались в запасе
Эстония
Сан-Марино
4
Максим Гуссев
ЦП
17
Маркус Юргенсон
ЦЗ
21
Артем Дмитриев
ОП
1
Сергей Парейко
ВР
22
Павел Лондак
ВР
20
Герт Камс
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
13
Сиим Лутс
ЦП
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Магнус Перссон
6
Алекс Делла Валле
ЦЗ
18
Маттео Колонна
ЦЗ
23
Элиа Бенедеттини
ВР
22
Карло Валентини
ВР
23
Джакомо Мураччини
ВР
0
Майколь Берретти
ЦЗ
14
Марко Берарди
ЦЗ
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
8
Алекс Гасперони
ЦП
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Остались в запасе
4
Максим Гуссев
ЦП
17
Маркус Юргенсон
ЦЗ
21
Артем Дмитриев
ОП
1
Сергей Парейко
ВР
22
Павел Лондак
ВР
20
Герт Камс
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
13
Сиим Лутс
ЦП
8
Хенри Аниер
ЦФ
Остались в запасе
6
Алекс Делла Валле
ЦЗ
18
Маттео Колонна
ЦЗ
23
Элиа Бенедеттини
ВР
22
Карло Валентини
ВР
23
Джакомо Мураччини
ВР
0
Майколь Берретти
ЦЗ
14
Марко Берарди
ЦЗ
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
8
Алекс Гасперони
ЦП
Главный тренер
Магнус Перссон
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Статистика матча Эстония - Сан-Марино
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
1 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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