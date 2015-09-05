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Эстония - Литва
Эстония - Литва: обзор матча 05 сентября 2015
Эстония
05.09.2015, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа E, 7 тур
1 : 0
Завершен
Литва
71'
К. Васильев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Литва
Замена
С. Лутс
️️️️
К. Васильев
90'
+3
Желтая карточка
А. Дмитриев
87'
Замена
С. Пури
️️️️
А. Пурье
86'
Желтая карточка
А. Пурье
79'
79'
Замена
Г. Фрейдгеймас
️️️️
Д. Чеснаускис
78'
Замена
Д. Петравичюс
️️️️
М. Панка
ГОЛ! 1:0!
К. Васильев
Пас отдал
С. Зенев
71'
69'
Желтая карточка
Д. Чеснаускис
Замена
К. Калласте
️️️️
Й. Линдпере
67'
65'
Желтая карточка
М. Жалюкас
63'
Замена
Л. Спалвис
️️️️
Д. Матулевичюс
30'
Желтая карточка
Д. Матулевичюс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
12
Микхел Аксалу
ВР
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
6
Александр Дмитриев
ЦП
2
Йоэль Линдпере
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
9
Атс Пурье
ЦФ
Главный тренер
Магнус Перссон
Литва
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
18
Миндаугас Панка
ОП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
7
Артурас Зулпа
ЦП
0
Мариуш Жалюкас
ЦП
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Игорь Панкратьев
Эстония
1
Сергей Парейко
ВР
22
Павел Лондак
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
17
Маркус Юргенсон
ЦЗ
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
7
Игорь Субботин
ЦП
13
Сиим Лутс
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
15
Ингемар Теевер
ЦФ
Литва
21
Витаутас Черняускас
ВР
12
Эмилиюс Зубас
ВР
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
14
Витаутас Лукша
ЦП
20
Андриус Барткус
ЦП
23
Демантас Петравичюс
ЦП
13
Каролис Чведукас
ЦП
14
Линас Пилибайтис
ЦП
11
Лукас Спалвис
ЦФ
4-4-2
12
Аксалу
15
Клаван
23
Тенисте
3
Пикк
17
Яагер
14
Васильев
2
Линдпере
18
Метс
6
Дмитриев
9
Пурье
10
Зенев
2-1-5-2
1
Арлаускис
2
Климавичус
8
Вайткунас
18
Панка
14
Сливка
7
Чеснаускис
7
Зулпа
0
Жалюкас
11
Новиковас
10
Черных
9
Матулевичюс
2
Линдпере
19
Калласте
19
Калласте
2
Линдпере
14
Васильев
13
Лутс
13
Лутс
14
Васильев
9
Пурье
7
Пури
7
Пури
9
Пурье
18
Панка
23
Петравичюс
23
Петравичюс
18
Панка
7
Чеснаускис
3
Фрейдгеймас
3
Фрейдгеймас
7
Чеснаускис
9
Матулевичюс
11
Спалвис
11
Спалвис
9
Матулевичюс
Остались в запасе
Эстония
Литва
7
Игорь Субботин
ЦП
15
Ингемар Теевер
ЦФ
17
Маркус Юргенсон
ЦЗ
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
1
Сергей Парейко
ВР
22
Павел Лондак
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
Главный тренер
Магнус Перссон
14
Витаутас Лукша
ЦП
20
Андриус Барткус
ЦП
21
Витаутас Черняускас
ВР
12
Эмилиюс Зубас
ВР
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
13
Каролис Чведукас
ЦП
14
Линас Пилибайтис
ЦП
Главный тренер
Игорь Панкратьев
Остались в запасе
7
Игорь Субботин
ЦП
15
Ингемар Теевер
ЦФ
17
Маркус Юргенсон
ЦЗ
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
1
Сергей Парейко
ВР
22
Павел Лондак
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
Остались в запасе
14
Витаутас Лукша
ЦП
20
Андриус Барткус
ЦП
21
Витаутас Черняускас
ВР
12
Эмилиюс Зубас
ВР
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
13
Каролис Чведукас
ЦП
14
Линас Пилибайтис
ЦП
Главный тренер
Магнус Перссон
Главный тренер
Игорь Панкратьев
Статистика матча Эстония - Литва
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
1 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
1 : 0
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Драхта
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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