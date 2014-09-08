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Расписание матчей
Евро-2024
Эстония - Словения
Эстония - Словения: обзор матча 08 сентября 2014
Эстония
08.09.2014, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа E, 1 тур
1 : 0
Завершен
Словения
86'
А. Пурье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Словения
89'
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
Р. Ротман
ГОЛ! 1:0!
А. Пурье
86'
Замена
А. Пурье
️️️️
Й. Линдпере
85'
79'
Вторая желтая
Д. Стеванович
Замена
Э. Яагер
️️️️
Т. Тенисте
71'
Замена
Г. Камс
️️️️
И. Антонов
67'
62'
Желтая карточка
Д. Стеванович
61'
Замена
В. Бирса
️️️️
Й. Иличич
Желтая карточка
И. Антонов
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Сергей Парейко
ВР
4
Игорь Морозов
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Илья Антонов
ЦП
13
Мартин Вунк
ЦП
2
Йоэль Линдпере
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
8
Хенри Аниер
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Магнус Перссон
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
0
Мирал Самарджич
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
3
Далибор Стеванович
ОП
18
Райко Ротман
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
20
Кевин Кампль
ЦП
15
Андраж Струна
ЦП
11
Миливойе Новакович
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
Эстония
22
Павел Лондак
ВР
12
Микхел Аксалу
ВР
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
21
Артем Артюнин
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
6
Александр Дмитриев
ЦП
9
Римо Хунт
ЦФ
7
Каймар Сааг
ЦФ
9
Атс Пурье
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
Словения
12
Вид Белец
ВР
1
Ян Облак
ВР
19
Доминик Марох
ЦЗ
13
Митя Вилер
ЦЗ
0
Грегор Балажиц
ЦЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
22
Алеш Мертель
ОП
10
Вальтер Бирса
ЦП
20
Дамьян Богар
ЦП
14
Деян Лазаревич
ЦФ
9
Златан Любиянкич
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
4-4-2
1
Парейко
4
Морозов
23
Тенисте
15
Клаван
19
Калласте
6
Антонов
2
Линдпере
18
Метс
13
Вунк
10
Зенев
8
Аниер
3-1-4-2
1
Ханданович
2
Бречко
0
Самарджич
5
Цесар
3
Стеванович
14
Куртич
20
Кампль
15
Струна
18
Ротман
7
Иличич
11
Новакович
6
Антонов
20
Камс
20
Камс
6
Антонов
23
Тенисте
17
Яагер
17
Яагер
23
Тенисте
2
Линдпере
9
Пурье
9
Пурье
2
Линдпере
18
Ротман
14
Лазаревич
14
Лазаревич
18
Ротман
7
Иличич
10
Бирса
10
Бирса
7
Иличич
Остались в запасе
Эстония
Словения
9
Римо Хунт
ЦФ
7
Каймар Сааг
ЦФ
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
21
Артем Артюнин
ЦЗ
22
Павел Лондак
ВР
12
Микхел Аксалу
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
6
Александр Дмитриев
ЦП
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
Главный тренер
Магнус Перссон
12
Вид Белец
ВР
1
Ян Облак
ВР
19
Доминик Марох
ЦЗ
13
Митя Вилер
ЦЗ
0
Грегор Балажиц
ЦЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
22
Алеш Мертель
ОП
20
Дамьян Богар
ЦП
9
Златан Любиянкич
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
Остались в запасе
9
Римо Хунт
ЦФ
7
Каймар Сааг
ЦФ
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
21
Артем Артюнин
ЦЗ
22
Павел Лондак
ВР
12
Микхел Аксалу
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
6
Александр Дмитриев
ЦП
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
Остались в запасе
12
Вид Белец
ВР
1
Ян Облак
ВР
19
Доминик Марох
ЦЗ
13
Митя Вилер
ЦЗ
0
Грегор Балажиц
ЦЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
22
Алеш Мертель
ОП
20
Дамьян Богар
ЦП
9
Златан Любиянкич
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Магнус Перссон
Статистика матча Эстония - Словения
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
- : -
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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