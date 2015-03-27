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Расписание матчей
Евро-2024
Швейцария - Эстония
Швейцария - Эстония: обзор матча 27 марта 2015
Швейцария
27.03.2015, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа E, 5 тур
3 : 0
Завершен
Эстония
17'
Ф. Шер
27'
Г. Джака
80'
Х. Сеферович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Эстония
Желтая карточка
М. Фрай
90'
+2
87'
Замена
Р. Аллику
️️️️
С. Зенев
Замена
М. Фрай
️️️️
Г. Джака
87'
ГОЛ! 3:0!
Х. Сеферович
Пас отдал
Д. Шакири
80'
Замена
С. Видмер
️️️️
Ш. Лихтштайнер
78'
63'
Замена
Д. Круглов
️️️️
А. Дмитриев
Замена
В. Штокер
️️️️
Й. Дрмич
62'
Желтая карточка
Г. Джака
56'
56'
Замена
Х. Оямаа
️️️️
Х. Аниер
51'
Желтая карточка
А. Дмитриев
44'
Желтая карточка
С. Зенев
ГОЛ! 2:0!
Г. Джака
Пас отдал
Д. Шакири
27'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Шер
Пас отдал
Д. Шакири
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
8
Гекхан Инлер
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
19
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Эстония
1
Сергей Парейко
ВР
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Илья Антонов
ЦП
6
Александр Дмитриев
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Магнус Перссон
Швейцария
12
Марвин Хитц
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
22
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
17
Пайтим Касами
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
15
Блерим Джемаили
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
14
Михаэль Фрай
ЦФ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
Эстония
22
Марко Мееритс
ВР
12
Микхел Аксалу
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
4
Игорь Морозов
ЦЗ
21
Артем Артюнин
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
13
Андрес Раудсепп
ЦП
2
Йоэль Линдпере
ЦП
7
Рауно Аллику
ЦФ
9
Атс Пурье
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Зоммер
13
Родригес
20
Джуру
22
Шер
2
Лихтштайнер
10
Джака
8
Инлер
11
Бехрами
23
Шакири
19
Дрмич
9
Сеферович
4-4-2
1
Парейко
19
Калласте
17
Яагер
15
Клаван
23
Тенисте
6
Дмитриев
14
Васильев
18
Метс
6
Антонов
8
Аниер
10
Зенев
2
Лихтштайнер
3
Видмер
3
Видмер
2
Лихтштайнер
19
Дрмич
14
Штокер
14
Штокер
19
Дрмич
10
Джака
14
Фрай
14
Фрай
10
Джака
10
Зенев
7
Аллику
7
Аллику
10
Зенев
6
Дмитриев
5
Круглов
5
Круглов
6
Дмитриев
8
Аниер
11
Оямаа
11
Оямаа
8
Аниер
Остались в запасе
Швейцария
Эстония
12
Марвин Хитц
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
22
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
17
Пайтим Касами
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
15
Блерим Джемаили
ЦП
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
13
Андрес Раудсепп
ЦП
4
Игорь Морозов
ЦЗ
21
Артем Артюнин
ЦЗ
22
Марко Мееритс
ВР
12
Микхел Аксалу
ВР
20
Герт Камс
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
2
Йоэль Линдпере
ЦП
9
Атс Пурье
ЦФ
Главный тренер
Магнус Перссон
Остались в запасе
12
Марвин Хитц
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
22
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
17
Пайтим Касами
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
15
Блерим Джемаили
ЦП
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрес Раудсепп
ЦП
4
Игорь Морозов
ЦЗ
21
Артем Артюнин
ЦЗ
22
Марко Мееритс
ВР
12
Микхел Аксалу
ВР
20
Герт Камс
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
2
Йоэль Линдпере
ЦП
9
Атс Пурье
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Магнус Перссон
Статистика матча Швейцария - Эстония
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
1 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Свисспауэр Арена
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