Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Эстония - Швейцария
Эстония - Швейцария: обзор матча 12 октября 2015
Эстония
12.10.2015, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа E, 10 тур
0 : 1
Завершен
Швейцария
90+4'
Р. Клаван (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Швейцария
90'
+4
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Клаван
80'
Замена
П. Касами
️️️️
Г. Джака
Замена
С. Лутс
️️️️
К. Калласте
80'
Желтая карточка
К. Метс
78'
71'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
А. Мехмеди
Замена
Й. Линдпере
️️️️
С. Пури
67'
Замена
А. Пурье
️️️️
С. Зенев
61'
46'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
Д. Шакири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
12
Микхел Аксалу
ВР
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
6
Илья Антонов
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Магнус Перссон
Швейцария
12
Марвин Хитц
ВР
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
22
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
15
Блерим Джемаили
ЦП
8
Гекхан Инлер
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
19
Эрен Дердийок
ЦФ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Эстония
22
Павел Лондак
ВР
22
Марко Мееритс
ВР
17
Маркус Юргенсон
ЦЗ
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
4
Максим Гуссев
ЦП
6
Александр Дмитриев
ЦП
2
Йоэль Линдпере
ЦП
13
Сиим Лутс
ЦП
15
Ингемар Теевер
ЦФ
9
Атс Пурье
ЦФ
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
22
Фабиан Шер
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
16
Лука Дзуффи
ЦП
17
Пайтим Касами
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
19
Йосип Дрмич
ЦФ
3-2-4-1
12
Аксалу
15
Клаван
17
Яагер
19
Калласте
3
Пикк
23
Тенисте
6
Антонов
14
Васильев
7
Пури
18
Метс
10
Зенев
4-1-2-1-2
12
Хитц
6
Ланг
20
Джуру
22
Лустенбергер
3
Мубандже
10
Джака
15
Джемаили
8
Инлер
23
Шакири
18
Мехмеди
19
Дердийок
7
Пури
2
Линдпере
2
Линдпере
7
Пури
19
Калласте
13
Лутс
13
Лутс
19
Калласте
10
Зенев
9
Пурье
9
Пурье
10
Зенев
18
Мехмеди
11
Штеффен
11
Штеффен
18
Мехмеди
10
Джака
17
Касами
17
Касами
10
Джака
23
Шакири
7
Эмболо
7
Эмболо
23
Шакири
Остались в запасе
Эстония
Швейцария
15
Ингемар Теевер
ЦФ
4
Максим Гуссев
ЦП
17
Маркус Юргенсон
ЦЗ
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
22
Павел Лондак
ВР
22
Марко Мееритс
ВР
21
Никита Баранов
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
6
Александр Дмитриев
ЦП
Главный тренер
Магнус Перссон
1
Янн Зоммер
ВР
22
Фабиан Шер
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
16
Лука Дзуффи
ЦП
19
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
15
Ингемар Теевер
ЦФ
4
Максим Гуссев
ЦП
17
Маркус Юргенсон
ЦЗ
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
22
Павел Лондак
ВР
22
Марко Мееритс
ВР
21
Никита Баранов
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
6
Александр Дмитриев
ЦП
Остались в запасе
1
Янн Зоммер
ВР
22
Фабиан Шер
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
16
Лука Дзуффи
ЦП
19
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Магнус Перссон
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Эстония - Швейцария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
1 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Пол Ван Букел
(Вирлингсбек)
Стадион:
А. Ле Кок Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3, Спорт 1 (в повторе, 23:40)
Новости команд
Все
Эстония
Швейцария
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
18:56
Лига наций: шансы Швейцарии и Шотландии на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:24
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:27
Люксембург – Эстония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Словения – Швейцария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
18:56
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:27
Люксембург – Эстония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Люксембурга и Эстонии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Эстония – Исландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Лига наций: шансы Швейцарии и Шотландии на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:24
Словения – Швейцария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словении и Швейцарии на победу в матче 5 тура
12 ноября
В Швейцарии объяснили отказ от участия в ЧМ U-15, где сыграет сборная России
22 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+