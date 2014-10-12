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Расписание матчей
Евро-2024
Эстония - Англия
Эстония - Англия: обзор матча 12 октября 2014
Эстония
12.10.2014, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа E, 3 тур
0 : 1
Завершен
Англия
74'
У. Руни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Англия
87'
Желтая карточка
Д. Уилшир
Замена
Д. Круглов
️️️️
М. Вунк
83'
80'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
Х. Оямаа
️️️️
С. Зенев
80'
74'
ГОЛ! 0:1!
У. Руни
65'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Д. Хендерсон
61'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Ф. Делф
54'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
Вторая желтая
Р. Клаван
48'
Замена
Й. Линдпере
️️️️
К. Васильев
46'
45'
+1
Желтая карточка
Л. Бэйнс
Желтая карточка
Р. Клаван
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Сергей Парейко
ВР
4
Игорь Морозов
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
6
Илья Антонов
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
13
Мартин Вунк
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Магнус Перссон
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
2
Калум Чамберс
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
17
Фабиан Делф
ЦП
18
Джек Уилшир
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Адам Лаллана
АП
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
10
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Эстония
22
Павел Лондак
ВР
12
Микхел Аксалу
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
21
Артем Артюнин
ЦЗ
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
6
Александр Дмитриев
ЦП
2
Йоэль Линдпере
ЦП
7
Каймар Сааг
ЦФ
9
Римо Хунт
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
Англия
13
Бен Фостер
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
4
Джонджо Шелви
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Рики Ламберт
ЦФ
4-4-2
1
Парейко
4
Морозов
17
Яагер
3
Пикк
15
Клаван
6
Антонов
14
Васильев
13
Вунк
18
Метс
8
Аниер
10
Зенев
4-3-1-2
1
Харт
2
Чамберс
16
Ягиелка
15
Кэхилл
3
Бэйнс
17
Делф
18
Уилшир
8
Хендерсон
8
Лаллана
10
Руни
14
Уэлбек
13
Вунк
5
Круглов
5
Круглов
13
Вунк
14
Васильев
2
Линдпере
2
Линдпере
14
Васильев
10
Зенев
11
Оямаа
11
Оямаа
10
Зенев
17
Делф
11
Окслэд-Чемберлен
11
Окслэд-Чемберлен
17
Делф
8
Хендерсон
10
Стерлинг
10
Стерлинг
8
Хендерсон
14
Уэлбек
20
Ламберт
20
Ламберт
14
Уэлбек
Остались в запасе
Эстония
Англия
7
Каймар Сааг
ЦФ
9
Римо Хунт
ЦФ
21
Артем Артюнин
ЦЗ
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
22
Павел Лондак
ВР
12
Микхел Аксалу
ВР
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
6
Александр Дмитриев
ЦП
Главный тренер
Магнус Перссон
13
Бен Фостер
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
4
Джонджо Шелви
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
7
Каймар Сааг
ЦФ
9
Римо Хунт
ЦФ
21
Артем Артюнин
ЦЗ
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
22
Павел Лондак
ВР
12
Микхел Аксалу
ВР
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
6
Александр Дмитриев
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Фостер
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
4
Джонджо Шелви
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Магнус Перссон
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Эстония - Англия
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
- : -
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Марио Страхоня
(Загреб)
Стадион:
Лиллекюла
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