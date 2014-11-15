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Расписание матчей
Евро-2024
Сан-Марино - Эстония
Сан-Марино - Эстония: обзор матча 15 ноября 2014
Сан-Марино
15.11.2014, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа E, 4 тур
0 : 0
Завершен
Эстония
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Марино - Эстония
90'
+3
Желтая карточка
К. Метс
Замена
Д. Эзекиель Ринальди
️️️️
А. Сельва
82'
Замена
Э. Голинуччи
️️️️
М. Витаиоли
77'
74'
Замена
И. Теевер
️️️️
А. Артюнин
69'
Желтая карточка
И. Морозов
62'
Замена
Х. Аниер
️️️️
Х. Оямаа
Замена
М. Баттистини
️️️️
Х. Хирш
60'
Желтая карточка
М. Палацци
57'
46'
Замена
Й. Линдпере
️️️️
А. Дмитриев
Желтая карточка
Д. Симончини
11'
1'
Желтая карточка
А. Дмитриев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
3
Мирко Палацци
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
6
Давиде Симончини
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
8
Никола Кьяруцци
ЦП
21
Лука Този
ЦП
20
Анди Сельва
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
2
Джовании Бонини
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Эстония
12
Микхел Аксалу
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
21
Артем Артюнин
ЦЗ
4
Игорь Морозов
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
6
Илья Антонов
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
6
Александр Дмитриев
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
Главный тренер
Магнус Перссон
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
23
Джакомо Мураччини
ВР
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
14
Марко Берарди
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
14
Микеле Червеллини
ЦП
8
Маттео Коппини
ЦП
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
21
Майкл Симончини
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
Эстония
1
Сергей Парейко
ВР
22
Павел Лондак
ВР
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
7
Игорь Субботин
ЦП
2
Йоэль Линдпере
ЦП
13
Мартин Вунк
ЦП
9
Римо Хунт
ЦФ
15
Ингемар Теевер
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
4-2-4
23
Симончини
3
Палацци
6
Симончини
4
Витаиоли
5
Бролли
8
Кьяруцци
21
Този
20
Сельва
2
Бонини
7
Витаиоли
17
Хирш
4-4-2
12
Аксалу
21
Артюнин
4
Морозов
23
Тенисте
5
Круглов
18
Метс
14
Васильев
6
Дмитриев
6
Антонов
11
Оямаа
10
Зенев
17
Хирш
21
Баттистини
21
Баттистини
17
Хирш
20
Сельва
19
Ринальди
19
Ринальди
20
Сельва
7
Витаиоли
8
Голинуччи
8
Голинуччи
7
Витаиоли
21
Артюнин
15
Теевер
15
Теевер
21
Артюнин
6
Дмитриев
2
Линдпере
2
Линдпере
6
Дмитриев
11
Оямаа
8
Аниер
8
Аниер
11
Оямаа
Остались в запасе
Сан-Марино
Эстония
21
Майкл Симончини
ЦФ
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
23
Элиа Бенедеттини
ВР
23
Джакомо Мураччини
ВР
0
Майколь Берретти
ЦЗ
14
Марко Берарди
ЦЗ
14
Микеле Червеллини
ЦП
8
Маттео Коппини
ЦП
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
7
Игорь Субботин
ЦП
9
Римо Хунт
ЦФ
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
1
Сергей Парейко
ВР
22
Павел Лондак
ВР
17
Энар Яагер
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
13
Мартин Вунк
ЦП
Главный тренер
Магнус Перссон
Остались в запасе
21
Майкл Симончини
ЦФ
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
23
Элиа Бенедеттини
ВР
23
Джакомо Мураччини
ВР
0
Майколь Берретти
ЦЗ
14
Марко Берарди
ЦЗ
14
Микеле Червеллини
ЦП
8
Маттео Коппини
ЦП
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
Остались в запасе
7
Игорь Субботин
ЦП
9
Римо Хунт
ЦФ
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
1
Сергей Парейко
ВР
22
Павел Лондак
ВР
17
Энар Яагер
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
13
Мартин Вунк
ЦП
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Главный тренер
Магнус Перссон
Статистика матча Сан-Марино - Эстония
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
- : -
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Олимпико
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