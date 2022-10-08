Зигуи Бадибанга - статистика
#39 | Нападающий
|Имя
|Зигуи
|Фамилия
|Бадибанга
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|176
|Вес
|70
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Зигуи
|Фамилия
|Бадибанга
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 86'
|Черноморец
|1:1
|Металлист 1925
|Украина. Премьер-лига, 17 тур
|04.03.2023
|1' - 90'
|Верес
|1:3
|Черноморец
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|13'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|10
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|1' -86'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|04.03.2023
|1' -90'
|Верес (Ривне)
|1:3
|Черноморец (Одесса)
|13'
|07.12.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|2:2
|Черноморец (Одесса)
|02.12.2022
|46' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|25.11.2022
|72' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|14.11.2022
|72' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Львов (Львов)
|30.10.2022
|1' -43'
|Днепр-1 (Днепр)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|40'
|24.10.2022
|72' -90'
|Колос (Ковалевка)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|18.10.2022
|46' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:4
|Заря (Луганск)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|02.10.2022
|1' -51'
|Черноморец (Одесса)
|1:2
|Александрия (Александрия)