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    Зигуи Бадибанга - статистика

    #39 | Нападающий
    Имя Зигуи
    Фамилия Бадибанга
    Команда Черноморец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 ноября 1991 (31 год)
    Рост 176
    Вес 70
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 86' Черноморец 1:1 Металлист 1925 Украина. Премьер-лига, 17 тур
    04.03.2023 1' - 90' Верес 1:3 Черноморец Украина. Премьер-лига, 16 тур
    13'
    Статистика по турнирам
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